"Bridgerton": Wen Gregory und Hyacinth heiraten könnten

In der vierten Bridgerton-Staffel überschlugen sich beim Probeball von Hyacinth Bridgerton die Ereignisse – und Fans glauben, darin bereits einen Blick in die romantische Zukunft der jüngsten Geschwister erhascht zu haben. In der fünften Folge der neuen Staffel wird aus dem Nesthäkchen, gespielt von Florence Hunt (19), eine ernsthafte Debütantin in spe, die in London vorsichtig ihre ersten Schritte auf dem Parkett der großen Gesellschaft wagt. Während Hyacinth beim Ball tanzt, schwärmt und enttäuscht wird, beobachtet ihr Bruder Gregory, dargestellt von Will Tilston, seine eigene mögliche Flamme aus der Ferne. Der Schüler aus Eton lässt in einem unbeobachteten Moment den Blick zu einem Mädchen namens Miss Rochelle schweifen, die ihm offenbar den Kopf verdreht hat – und ausgerechnet Gregorys älterer Bruder Colin mischt sich in das zarte Teenager-Flirtchaos ein.

Der Probeball, untermalt von einer Streichversion des Hits "360", liefert nicht nur opulente Bilder – die aktuell auf Social Media viral gehen – sondern vor allem reichlich Stoff für Spekulationen. Hyacinth tanzt zunächst mit Nicholas Mondrich, dem ältesten Sohn von Alice und Will Mondrich, und sieht in ihm offenbar zunächst nur einen guten Freund. Kurz darauf will sie eigentlich mit ihrem heimlichen Schwarm über das Parkett schweben – doch der entpuppt sich als wenig charmant und lässt jede Manier vermissen, was sie sichtlich ernüchtert zurücklässt. Gregory dagegen bekommt von Colin einen deutlichen Stups in Richtung Romantik: Er soll seine Angebetete, Miss Rochelle, wenigstens zu einer Limonade einladen. Für viele Fans ist all das kein Zufall, sondern ein bewusstes Vorausdeuten. In den Büchern heiratet Hyacinth später Gareth St. Clair, den Enkel von Lady Danbury, während Gregory erst nach Umwegen über eine unglückliche Schwärmerei für Miss Hermione Watson bei seiner großen Liebe Lucy Abernathy landet.

Gerade weil Netflix die Geschichten der Bridgertons immer wieder leicht von den Romanvorlagen abwandelt, sehen Zuschauer in Nicholas und Miss Rochelle nun mögliche neue Endgame-Partner für Hyacinth und Gregory. Spannend ist für Fans auch der Blick hinter die Kulissen der Figuren: Seit Staffel eins begleitet das Publikum Hyacinth und Gregory beim Erwachsenwerden – vom familiären Nest ins Parkett der Londoner Gesellschaft. Hyacinth bereitet ihr Debüt vor und testet im Kreis der Familie, was sich richtig anfühlt. Gregory sammelt in Eton eigene Erfahrungen, bevor er auf Bällen zaghaft auf Flirtkurs geht. Für Anhänger der Serie ist der Probeball damit nicht nur ein hübscher Coming-of-Age-Moment, sondern auch ein emotionaler Meilenstein: Zum ersten Mal treten die beiden Jüngsten wirklich als Heranwachsende in Erscheinung, die sich fragen, wer einmal an ihrer Seite durchs Leben tanzen wird – und genau diese Frage dürfte "Bridgerton" in den kommenden Staffeln ausführlich beantworten.

Anzeige Anzeige

Netflix / Liam Daniel Florence Hunt als Hyacinth Bridgerton in der vierten "Bridgerton"-Staffel

Anzeige Anzeige

Netflix / Liam Daniel Florence Hunt als Hyacinth Bridgerton in der vierten "Bridgerton"-Staffel

Anzeige Anzeige

Getty Images Claudia Jessie, Florence Hunt und Will Tilston bei der "Bridgerton"-Premiere in Paris im Palais Brongniart