Vater-Tochter-Gespann: Jörg und Laura Wontorra mit WM-Doku

Laura Wontorra (37) und ihr Vater Jörg Wontorra drehen gemeinsam eine Dokumentationsserie für MagentaTV. Die vierteilige Serie mit dem Titel "Wontorras World Cup. Vater. Tochter. WM." führt das Vater-Tochter-Duo im Vorfeld der Fußballweltmeisterschaft 2026 durch die Gastgeberländer USA, Kanada und Mexiko. Ab dem 14. Mai können die Zuschauer die beiden bei ihrer Reise begleiten, die sie unter anderem nach Houston, Dallas, Los Angeles, Charlotte, Mexiko-Stadt und Vancouver führt. Dort wollen sich die beiden die Entwicklung des Fußballs genauer ansehen und an historische WM-Momente erinnern. "Mit dieser Sendung erfüllen wir uns einen ganz besonderen Vater-Tochter-Wunsch", verriet das Duo gegenüber Bild.

Für die Doku treffen Laura und Jörg auf prominente Gäste aus der Sportwelt. Mit dabei sind unter anderem Fußballstar und Weltmeister Thomas Müller (36), der derzeit in der Major League Soccer für Vancouver spielt, sowie die Fußball-Ikone und Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann (61). Auch Eishockey-Profi Leon Draisaitl (30) wird in der Serie zu sehen sein. Neben Eindrücken aus den WM-Schauplätzen verspricht die Serie auch persönliche Einblicke: Die Wontorras wollen private Geschichten aus ihrem Familienleben preisgeben, angereichert mit privaten Fotos und Homevideos. "Wir haben schon lange vorgehabt, noch einmal für ein gemeinsames Projekt vor der Kamera zu stehen, und freuen uns sehr auf diese Reise sowie auf die Möglichkeit, die Faszination des Fußballs und seiner Geschichten aus nächster Nähe weiterzugeben", erklärten die beiden weiter.

Als Sportmoderatorin und -moderator haben sich Laura und Jörg beide einen Namen gemacht. Die Moderatorin wird während der Fußball-WM, die vom 11. Juni bis 19. Juli ausgetragen wird, für MagentaTV aus dem Studio in New York berichten und bei Topspielen live aus den Stadien vor Ort sein. Die Doku-Serie zeigt neben Archivaufnahmen vergangener Weltmeisterschaften und Bundesligaspiele auch das Aufeinandertreffen zweier Generationen Sportfernsehen. Laura und Jörg freuen sich darauf, die Faszination des Fußballs und seiner Geschichten aus nächster Nähe mit den Zuschauern zu teilen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jörg Wontorra mit Tochter Laura

Anzeige Anzeige

Instagram / laurawontorra Moderatorin Laura Wontorra, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Jörg Wontorra und seine Tochter Laura Wontorra im Februar 2020