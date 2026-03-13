Molly-Mae und Tommy Fury genießen letzten Urlaub zu dritt

Molly-Mae Hague (26) und Tommy Fury (26) haben ihre Tochter Bambi auf einen besonderen Ausflug mitgenommen, bevor ihre Familie bald zu viert ist. Die beiden Realitystars, die sich bei Love Island kennenlernten, flogen von Manchester aus mit einem Privatjet nach Disneyland Paris. Für die kleine Familie war es der letzte gemeinsame Urlaub zu dritt, wie Molly-Mae auf Instagram verriet. Die 26-Jährige, die im Juni ihr zweites Kind erwartet, bezeichnete den Themenpark als ihren "Happy Place" und teilte sogar süße Schnappschüsse von ihrem Verlobten Tommy mit der gemeinsamen Tochter.

Molly-Mae ist derzeit im sechsten Monat schwanger. Anfang des Monats gab sie einen Einblick in ihren Ultraschall aus dem Februar, der zeigte, dass sie damals bereits in der 24. Schwangerschaftswoche war. Ihr zweites Kind wird voraussichtlich Mitte Juni zur Welt kommen. "Blinzelt nicht", schrieb sie zu einem Post, in dem sie ein aktuelles Foto ihrer Tochter mit einem Babybild verglich. "Die Schwangerschaftshormone können das nicht verkraften", fügte die werdende Mutter scherzhaft hinzu. Seit ihrem Auszug aus der "Love Island"-Villa haben Molly-Mae und Tommy dank lukrativer Werbeverträge ein Vermögen von mehreren Millionen Pfund aufgebaut.

Obwohl das Paar bereits das Geschlecht ihres zweiten Kindes kennt und auch schon einen Namen ausgewählt hat, wollen sie diese Details erst zum richtigen Zeitpunkt verraten. Die Fans sind dennoch fleißig am Spekulieren. Während einige aufgrund von Theorien überzeugt sind, dass es ein Junge wird, vermuten andere ein weiteres Mädchen. "Es wird ein Junge", schrieb ein Fan. "Ein weiteres Mädchen, die Blumen verraten es", kommentierte ein anderer. In einem YouTube-Video im vergangenen Monat sorgte Molly-Mae selbst für Aufregung, als sie ihren Babybauch zeigte und dabei das Wort "sie" verwendete. "Hier ist sie", sagte sie, während sie ihre fast 24 Wochen alte Babykugel präsentierte. Einige Abonnenten deuteten dies als Hinweis auf eine Tochter, während andere davon ausgingen, dass sie lediglich ihre Babykugel meinte.

Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit Tochter Bambi

Instagram / mollymae Tommy Fury, Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi, Mai 2024

Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit Tochter Bambi