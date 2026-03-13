Bis ihre Tochter 16 ist: Diane Kruger verbietet Social Media

Diane Kruger (49) hat in Sachen Social Media eine klare Linie gezogen, wenn es um ihre Tochter geht. In einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland erklärte die Schauspielerin jetzt unmissverständlich: "Meine Tochter weiß: Bis 16 darf sie kein Social Media haben. Ich diskutiere das auch mit ihr nicht." Die siebenjährige Nova, die Diane gemeinsam mit ihrem Partner Norman Reedus (57) großzieht, akzeptiert diese Regelung bisher ohne Widerrede. Während die Familie zwischen ihren Wohnorten in den USA und in Frankreich pendelt, bleibt das Verbot bestehen, ohne Wenn und Aber.

Während Diane bei sozialen Netzwerken strikt bleibt, zeigt sie sich beim Thema Bildschirmzeit deutlich entspannter. "Wir waren nie wirklich strikt damit, und Nova legt heute von sich aus den Computer weg, wenn wir essen", verriet die 49-Jährige im Gespräch. Als Schauspielerin sei es ihr sogar wichtig, dass ihre Tochter Filme schaue, weil sie das kulturell für bedeutsam halte – solange es sich um altersgerechte Inhalte handele. Auch ihr Mann Norman teile diese Einstellung, so Diane weiter.

Diane und Norman sind seit 2016 ein Paar und wurden 2018 zum ersten Mal gemeinsam Eltern. Die Schauspielerin, die durch Filme wie "Troja" und "Inglourious Basterds" international bekannt wurde, hält das Privatleben ihrer kleinen Familie weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Norman, der vor allem durch seine Rolle in der Serie The Walking Dead berühmt wurde, ist ebenfalls darum bemüht, seiner Tochter eine möglichst unbeschwerte Kindheit abseits des Rampenlichts zu ermöglichen.

Getty Images Schauspielerin Diane Kruger

Getty Images Norman Reedus und Diane Kruger im Oktober 2023

Getty Images Norman Reedus und Diane Kruger im Jahr 2018