Christine Quinn kehrt offiziell zu "Selling Sunset" zurück

Christine Quinn (37) steht vor einem großen TV-Comeback: Die Reality-TV-Ikone kehrt nach vierjähriger Pause zu Selling Sunset zurück und soll in der zehnten Staffel wieder für Drama im Oppenheim-Universum sorgen. Wie ein Insider dem Magazin Us Weekly berichtet, wurde der eigentliche Drehstart sogar nach hinten verschoben, weil noch an Christines Vertrag gefeilt worden sein soll. Während die Blondine damit in die Luxusmakler-Welt von Los Angeles zurückkehrt, verlassen andere bekannte Gesichter das Format. Chrishell Stause (44) steigt nach neun Staffeln aus, ebenso Nicole Young (41) und Chelsea Lazkani. Netflix hält sich zur finalen Besetzung der neuen Folgen bisher bedeckt.

Für Christine ist es eine Rückkehr zu ihren Wurzeln: Sie war seit dem Start von "Selling Sunset" im Jahr 2019 fester Bestandteil der Show, bevor sie nach Staffel 5 ausstieg. Anlass für ihren Abschied vom Gemeinschaftsbüro war damals die Gründung ihrer eigenen Maklerfirma Real One, die sie zusammen mit ihrem damaligen Ehemann Christian Dumontet aufbauen wollte. Gegenüber dem Magazin erklärte Christine vor Kurzem, ein Comeback sei für sie nie ausgeschlossen gewesen: "Ich bin immer offen dafür, Spaß zu haben und Looks zu servieren, aber es muss für mich Sinn ergeben. Es ist gerade ein Fragezeichen. Wir werden sehen." Parallel dazu baut die Produktion die Besetzung um: Neu mit an Bord ist Maklerin Tara Sarbaz, die Berichten zufolge bereits mit Jason Oppenheim (48) zusammengearbeitet hat und als vollwertiges Castmitglied eingeplant werden soll.

Privat hat sich bei Christine seit ihrem Ausstieg aus "Selling Sunset" einiges verändert. Sie und Christian trennten sich, die Unternehmerin teilt sich mit ihrem Ex-Mann einen fünfjährigen Sohn. Trotz ihres geschäftlichen Neuanfangs und der Turbulenzen mit einigen Kolleginnen betonte Christine im Gespräch mit dem Blatt, dass sie mit Teilen des Ensembles weiterhin in Kontakt steht. Sie schwärmte besonders von Jason Oppenheim: "Ich liebe ihn. Ich habe ihn immer geliebt, und er hat mich immer sehr unterstützt." Außerdem tauscht sie sich nach eigenen Angaben noch mit Nicole Young, Davina Potratz und Bre Tiesi aus, die sie regelmäßig bei Events trifft. Während Chrishell in einem Interview mit Bustle erklärte, der Ausstieg sei wichtig für ihr seelisches Wohlbefinden gewesen, wagt Christine nun den Schritt zurück ins Rampenlicht der Netflix-Realitywelt.

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Getty Images Christine Quinn im September 2024 in Mailand

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Instagram / thechristinequinn Christine Quinn, "Selling Sunset"-Bekanntheit

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Getty Images Jason Oppenheim bei Us Weekly und Pluto TVs "Reality TV Stars of the Year" im The Highlight Room, Los Angeles, 10. Oktober 2024