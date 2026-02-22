Der Liebeswirrwarr von Jason Oppenheim bei "Selling Sunset"

Jason Oppenheim (48) hat in seiner Zeit bei der Realityshow Selling Sunset für einige romantische Verstrickungen gesorgt. Der Immobilienmakler und Reality-TV-Star hatte nicht nur mit mehreren seiner Co-Stars Beziehungen, sondern schafft es auch, trotz der vergangenen Romanzen weiterhin professionell mit seinen Ex-Partnerinnen zusammenzuarbeiten. Zu seinen prominenten Verflossenen gehören unter anderem Nicole Young (56) und Chrishell Stause (44), die beide Teil der Netflix-Serie sind. Während Nicole erst in der sechsten Staffel, die im Mai 2023 erschien, zur Show hinzustieß, liegt ihre Liebesgeschichte mit Jason bereits weit zurück.

Im August 2022 plauderte Amanza Smith (49) im Interview mit Us Weekly über die gemeinsame Vergangenheit der beiden. "Nicole datete Jason vor zehn Jahren – sie war die Erste", verriet der Co-Star. Amanza kennt Nicole bereits seit einer Dekade und zeigte sich erfreut darüber, dass sie nun endlich Teil der Show ist und sie mehr Zeit gemeinsam im Büro verbringen können. Trotz der früheren Romanze haben Jason und Nicole eine freundschaftliche Beziehung bewahrt und arbeiten bis heute erfolgreich in der Immobilienbranche zusammen.

Auch mit Chrishell pflegte Jason eine enge Verbindung, bevor die beiden im Juli 2021 ihre Beziehung öffentlich machten. Die Schauspielerin und der Unternehmer waren zunächst Freunde und Kollegen, bevor sie sich auf eine Romanze einließen. Noch im selben Jahr trennten sich die beiden jedoch wieder. Chrishell fand ihr Glück anschließend mit dem Musiker G Flip, den sie im Mai 2023 heiratete. Jason und Chrishell haben trotz der beendeten Liebesbeziehung ein freundschaftliches Verhältnis zueinander bewahrt und setzen ihre professionelle Zusammenarbeit bei "Selling Sunset" fort.

Getty Images Jason Oppenheim, "Selling Sunset"-Star

Getty Images Jason Oppenheim und Jessica Vargas

Getty Images Chrishell Stause und Jason Oppenheim im September 2021 in New York City