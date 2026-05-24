Große Veränderung: "Selling Sunset" verliert mehrere Stars

Bei der beliebten Netflix-Realityserie Selling Sunset steht ein großer Umbruch bevor: Gleich vier bekannte Cast-Mitglieder werden in der kommenden zehnten Staffel nicht mehr dabei sein. Wie das US-Portal TMZ jetzt berichtet, verlassen Mary Bonnet (45), Emma Hernan (34), Chelsea Lazkani und Sandra Vergara (37) die Show. Die vier Frauen sollen bereits im April darüber informiert worden sein, dass ihre Verträge nicht verlängert werden. Die Dreharbeiten für die neuen Folgen sollen in dieser Woche in Los Angeles beginnen.

Während also vier Gesichter der Show den Rücken kehren, gibt es auch erfreuliche Nachrichten für die Fans: Bre Tiesi (35) und Amanza Smith (49) bleiben dem Format laut dem Newsportal erhalten. Darüber hinaus kehren Christine Quinn (37) und Heather El Moussa für die zehnte Staffel zurück. Auch andere Netflix-Immobilienformate sind von den aktuellen Entwicklungen betroffen: Bei "Selling the O.C." sollen die Dreharbeiten in diesem Jahr komplett pausieren – allerdings nicht wegen interner Konflikte, sondern weil die Produktion von "Selling Sunset" Vorrang habe. Das Format "Selling the City" soll laut TMZ sogar ganz eingestellt werden und keine weitere Staffel mehr erhalten.

Sandra, eine der Castmitglieder, ist die Schwester von Schauspielerin Sofia Vergara (53), die vor allem durch ihre langjährige Rolle in der Comedyserie Modern Family bekannt wurde. "Selling Sunset" selbst zählt seit seinem Start im Jahr 2019 zu den erfolgreichsten Realityformaten der Streamingplattform und begleitet Immobilienmaklerinnen in Los Angeles bei ihrer Arbeit und ihrem Privatleben. Die nun anstehenden personellen Veränderungen gelten als einer der größten Einschnitte in der Geschichte der Serie.

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Getty Images Mary Bonnet, Nicole Young, Christine Quinn und Jason Oppenheim in Los Angeles

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Getty Images Chrishell Stause, Chelsea Lazkani, Amanza Smith und Bre Tiesi

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Getty Images Sandra Vergara bei der Premiere von "The Fury of the Fist and the Golden Fleece" in Beverly Hills, 24. Mai 2018.