Darum stockt Christine Quinns "Selling Sunset"-Comeback

Christine Quinn (37) sollte eigentlich zu Selling Sunset zurückkehren – doch die Verhandlungen für Staffel zehn der beliebten Realityserie stocken gewaltig. Wie TMZ jetzt berichtet, ist die Reality-TV-Bekanntheit zwar grundsätzlich in aktiven Gesprächen für ein Comeback im Oppenheim-Universum, doch eine endgültige Vereinbarung steht noch aus. Der Grund: Christine und die Produzenten können sich nicht einigen, wo sie während der Dreharbeiten leben soll. Die 37-Jährige wohnt mittlerweile mit ihrem Sohn Christian dauerhaft in Dallas, Texas, wohin sie Anfang 2025 für einen Neuanfang nach ihrer Scheidung gezogen ist. Die Serie wird jedoch in Los Angeles gedreht, wo sich die TV-Bekanntheit für fünf bis sechs Monate aufhalten müsste.

Laut dem Portal arbeiten beide Seiten derzeit an einem Kompromiss, der eine geteilte Lösung zwischen Dallas und Los Angeles vorsehen könnte. Allerdings konnte bisher noch keine Einigung erzielt werden. Christine fordert zudem, dass die Produktion ihre Reise- und Unterkunftskosten übernimmt, da die monatelange Verpflichtung quer durchs Land erhebliche Anforderungen mit sich bringt. Auch dieser Punkt ist Teil der laufenden Verhandlungen. Eine Anfrage des Portals an die Vertreter von Christine und Netflix blieb bislang unbeantwortet.

Christine hatte die Show 2022 nach der fünften Staffel verlassen und auch die Oppenheim Group hinter sich gelassen. Ihr Ausstieg erfolgte inmitten von Vorwürfen, sie habe eine Kundin bestochen – Anschuldigungen, die sie stets bestritt und später erklärte, durch den Schnitt falsch dargestellt worden zu sein. Ihre Rückkehr für Staffel zehn schien vor ein paar Tagen eigentlich schon sicher, nachdem ein Insider dem Magazin Us Weekly berichtet hatte, dass der Drehstart der neuen Staffel sogar nach hinten verschoben worden sein soll, um an Christines Vertrag zu arbeiten. Während die 37-Jährige möglicherweise zurückkehrt, verabschieden sich andere Stars wie Chrishell Stause (44), Nicole Young (56) und Chelsea Lazkani von der Serie.

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Instagram / thechristinequinn Christine Quinn, "Selling Sunset"-Bekanntheit

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Getty Images Mary Bonnet, Nicole Young, Christine Quinn und Jason Oppenheim in Los Angeles

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Getty Images Chrishell Stause bei der Time Women of the Year Gala 2026 in West Hollywood