Instagram-Übernahme: Khloés Sohn Tatum mit süßer Ansage

Khloé Kardashian (41) hat ihre Instagram-Follower mit einem besonders süßen Einblick in ihr Familienleben überrascht. Im Batman-Shirt gekleidet übernahm ihr dreijähriger Sohn Tatum kurzerhand das Handy seiner Mama und sprach direkt in die Kamera. Mit ernster Miene stellte er sich vor: "Hallo, mein Name ist Tatum, und ich habe einen neuen Bruder namens Two Tiger. Tschüss." Khloé teilte die herzerwärmenden Clips am Sonntagmorgen in ihren Instagram-Stories und schrieb dazu schlicht: "Sonntagmorgennachricht."

Doch damit war Tatums Auftritt noch nicht beendet. In einer weiteren Story meldete sich der Kleine erneut zu Wort und berichtete auch von einer neuen Schwester namens "Si Si". Außerdem ließ er es sich nicht nehmen, Khloés Followern eine wichtige Warnung mitzugeben: Super Mario werde sie finden. Für Khloé sind solche spontanen Momente mit ihrem Sohn offenbar nichts Ungewöhnliches. Bereits im April zeigte sie einen rührenden Clip, in dem Tatum seiner großen Schwester True immer wieder sagte: "Du bist mein Herz, du bist mein Herz, du bist mein Herz", während er ihr sanft übers Gesicht strich. Dass die Stimmung dann plötzlich kippte und die beiden anfingen zu streiten, kommentierte Khloé mit den Worten: "Hatte nicht erwartet, dass die Stimmung so schnell umschlägt. Das ist das Alter von 3."

Khloé ist Mutter von zwei Kindern: Tochter True und dem kleinen Tatum. Gegenüber dem Magazin Elle schwärmte die Realitystar bereits früher davon, wie sehr sie das Muttersein erfüllt. "Ich liebe alles daran, auch die schwierigen Momente", sagte sie. Die Möglichkeit, "kleine Menschen zu wirklich außergewöhnlichen großen Menschen zu formen", bezeichnete sie als "Ehre und Geschenk". In einem Interview mit dem Magazin Cosmopolitan aus dem Jahr 2022 verriet Khloé außerdem, dass die Mutterschaft sie verändert habe: "Die Motivation, die ein Kind dir gibt... Du willst, dass sie so sehr stolz auf dich sind. Das betrifft nicht nur die Arbeit, sondern auch meine Umgangsformen und wie ich mit Menschen umgehe."

Anzeige Anzeige

Instagram / khloekardashian Tatum Thompson und Khloé Kardashian, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / khloekardashian True, Khloé und Grey Kitty posieren für ein Bild im November 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian mit ihren Kindern, Nichten und Neffen beim Color Run, Juli 2025