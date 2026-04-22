Harry Styles begeistert Fans mit Berliner-Funkhaus-Session

Überraschung für alle Fans: Harry Styles (32) hat ein neues Live-Video veröffentlicht – und das aus Berlin. In dem Video mit dem Titel "Harry Live from Funkhaus" präsentiert der britische Sänger drei Songs seines aktuellen Albums "Kiss All the Time. Disco, Occasionally" in reduzierten Versionen. Aufgenommen wurde das Ganze im denkmalgeschützten Funkhaus Berlin. Die Songs werden von Klavier, Gitarre und Streichern begleitet und wechseln zwischen ruhigen und orchestralen Momenten. Dazwischen sind winterliche Außenaufnahmen aus der deutschen Hauptstadt zu sehen. Bereits am Morgen nach der Veröffentlichung hatten über 520.000 Menschen das Video gesehen – und die Reaktionen in den Kommentaren fielen durchweg begeistert aus.

Das Live-Video ist aber nicht Harrys einzige Verbindung zu Berlin. Sein aktuelles Album entstand teilweise ebenfalls in der Stadt, unter anderem in den Hansa Studios. Die Platte umfasst zwölf Songs, von denen die meisten tanzbar sind. Fünf der Tracks enthalten sogar einen Gospelchor. Das Berliner Nachtleben habe den Sound des Albums maßgeblich beeinflusst, erklärte Harry. "Ich habe letztes Jahr viel Zeit in Berlin verbracht", erzählte er dem Magazin Runner's World und fügte hinzu: "Ich habe viele lustige und interessante Leute kennengelernt und viele verschiedene Arten von Musik gehört. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass das meine Musik beeinflusst hat."

Was ihn an der Stadt besonders fasziniere, sei das Gefühl von Freiheit, "einfach in einer Menschenmenge sein zu können", so Harry. Der Sänger soll dabei auch im berühmten Berliner Klub Berghain gesehen worden sein. Harry wurde 1994 in England geboren und wurde zunächst als Mitglied der Boyband One Direction weltbekannt, bevor er eine erfolgreiche Solokarriere startete. Mit seinem dritten Soloalbum "Harry's House" aus dem Jahr 2022 gewann er unter anderem den Grammy für das Album des Jahres.

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Imago Harry Styles, Sänger

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Imago Harry Styles bei den Brit Awards 2026

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Imago Harry Styles, März 2026