Verdächtiger Ring: Sind Harry Styles und Zoë etwa verlobt?

Hat Harry Styles (32) seiner Freundin Zoë Kravitz (37) etwa einen Heiratsantrag gemacht? Fotos, die am 21. April in der britischen Zeitung The Sun veröffentlicht wurden, zeigen die Schauspielerin in London mit einem auffällig großen Ring am linken Ringfinger – und das ausgerechnet beim Küssen mit dem Sänger. Bereits zwei Tage zuvor, am 19. April, war sie mit dem funkelnden Schmuckstück bei einem gemeinsamen Ausflug mit Harry gesichtet worden. Die Bilder befeuern seitdem die Spekulationen, ob das Paar heimlich verlobt sein könnte. Eine Bestätigung von den Vertretern der beiden ließ bisher auf sich warten.

Das Paar ist seit dem Sommer 2025 ein Thema. Damals wurden die beiden erstmals in Rom Arm in Arm gesehen, als Zoë für die Pressepromotion ihres Films "Caught Stealing" unterwegs war. Im September desselben Jahres trafen sie sich in New York City und aßen gemeinsam mit Zoës Vater, Rockstar Lenny Kravitz (61), zu Mittag. "Das fühlt sich mehr als zwanglos an", berichtete damals eine Quelle dem Magazin People. Im Dezember hieß es erneut aus dem Umfeld der beiden, die Beziehung sei nach wie vor stark – das Paar genieße ein entspanntes Leben, spaziert durch Rom und trifft Freunde. Im Februar dieses Jahres verriet eine Quelle gegenüber People außerdem, dass Zoë plant, Harry auf seiner bevorstehenden "Together, Together"-Welttournee zu begleiten, die im Mai startet. "Sie scheinen sehr ernst miteinander zu sein und bemühen sich, Zeit füreinander zu priorisieren", so eine weitere Quelle.

Für beide wäre eine Verlobung ein neues Kapitel nach turbulenten Trennungen. Zoë war zuvor mit ihrem "Blink Twice"-Kollegen Channing Tatum (45) verlobt, den sie beim Casting des Thrillers kennenlernte. Im Oktober 2023 machte er ihr einen Antrag, doch rund ein Jahr später ging die Beziehung laut einer Quelle gegenüber People zu Ende, "weil sie erkannten, dass sie sich in unterschiedlichen Lebensphasen befinden". Auch Harry hatte zuletzt eine Beziehung hinter sich: Er datete die Schauspielerin Taylor Russell (31), von der er sich im Mai 2024 nach weniger als einem Jahr wieder trennte.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Zoë Kravitz und Harry Styles

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Getty Images Lenny und Zoë Kravitz im August 2024

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Imago Harry Styles, Sänger