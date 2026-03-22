Verhinderte Harry Styles' Erfolg eine One-Direction-Reunion?

Harry Styles (32) soll mit seinem Mega-Erfolg als Solokünstler für Spannungen mit seinen ehemaligen Bandkollegen von One Direction gesorgt haben. Wie das Magazin OK! nun von einem Insider erfahren haben will, habe der "stratosphärische Erfolg" des Sängers die Kluft zwischen ihm und seinen früheren Bandkollegen Niall Horan (32), Louis Tomlinson (34), Zayn Malik (33) und Liam Payne (†31) in den vergangenen Jahren immer weiter vergrößert. Während Harry aktuell mit seinem neuen Album "Kiss All The Time – Disco, Occasionally" und gigantischen Tourplänen Schlagzeilen macht, sei das Verhältnis hinter den Kulissen längst nicht mehr so unbeschwert wie zu Boyband-Zeiten. Die Quelle erklärte jetzt gegenüber dem Magazin: "Harrys Karriere ist auf ein Niveau explodiert, das meilenweit über dem liegt, wo die anderen gelandet sind, und diese Art von Ungleichgewicht schafft unweigerlich Spannungen."

Laut der Quelle schwelen die Konflikte innerhalb der früheren Boyband bereits seit Jahren und hätten sich verschärft, je größer Harrys Erfolge wurden. "Wenn ein Mitglied einer ehemaligen Gruppe zu einem der größten Solostars der Welt wird, verändert das die Dynamik völlig", heißt es laut OK!. Jedoch würde keines der Bandmitglieder Harrys Erfolg jemals öffentlich kritisieren, da sie wüssten, was die Band füreinander und für die Fans bedeutet habe. Dennoch sei im privaten Umfeld spürbar, dass das enorme Ausmaß von Harrys Solokarriere Distanz geschaffen habe. Auch nach dem Tod ihres Bandkollegen Liam Payne im Oktober 2024 kamen die übrigen Mitglieder nicht mehr gemeinsam auf der Bühne zusammen. Sie besuchten zwar die Beerdigung, sollen OK! zufolge jedoch getrennt angereist sein.

Die fünf starteten 2010 gemeinsam bei The X Factor und wurden mit One Direction weltweit berühmt. 2016 kündigte die Band dann jedoch eine unbefristete Pause an. Seitdem konzentrieren sich die Mitglieder auf ihre eigenen Projekte und konnten auch mit ihrer Solo-Musik die Fans begeistern – eine Reunion blieb bislang jedoch aus. Vor allem Harry entwickelte sich zu einem weltweiten Phänomen: Mit seinem aktuellen Album stieg er kürzlich direkt auf Platz eins der deutschen Charts ein und verzeichnete damit hierzulande die stärkste Startwoche seit Monaten. Der Insider fasst gegenüber OK! zusammen: "Ob man es nun offen zugibt oder nicht: Dieser enorme Erfolg hat es der Gruppe erheblich erschwert, wieder zu der Nähe zurückzufinden, die sie einst hatten."

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Getty Images Harry Styles, Februar 2023

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Getty Images Die Boyband One Direction im Dezember 2012

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Imago Bei den BRIT Awards 2026 in Manchester: Harry Styles auf dem roten Teppich