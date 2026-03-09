Neues Album von Harry Styles übertrifft alle Erwartungen

Harry Styles (32) feiert mit seinem neuen Album "Kiss All The Time, Disco Occasionally" einen spektakulären Erfolg. Der Sänger, der das Album am vergangenen Freitag veröffentlichte, verkaufte laut Berichten bereits in den ersten zwei Tagen beeindruckende 125.000 Exemplare, wie Daily Mail berichtet. Damit könnte er Adele (37) vom Thron stoßen, deren Album "30" im Jahr 2021 in der ersten Woche 261.000 Mal über die Ladentische ging und als das am schnellsten verkaufte britische Album der letzten Dekade galt. Gleichzeitig belegt Harry mit gleich drei Songs die ersten drei Plätze der britischen Charts: "American Girls" auf Platz eins, gefolgt von "Aperture" auf Platz zwei und "Ready, Steady, Go!" auf Platz drei. Auf Spotify erreichte das Album mit 63 Millionen Streams weltweit das größte Albumdebüt des Jahres 2026.

Der Erfolg kommt kurz nach Harrys einmaligem Auftritt in Manchester, der als Netflix-Special ausgestrahlt wurde. Allerdings sorgte die Übertragung zunächst für Frustration bei den Fans, die um 19 Uhr das Konzert im Co-op Live streamen wollten. Technische Probleme verhinderten den sofortigen Start, und auch nach Behebung der Störung klagten viele Zuschauer auf X über Buffering und Glitches. Sobald die Übertragung jedoch lief, überschlugen sich die Reaktionen: "Ich habe jetzt schon bei jedem Song geweint", schrieb ein Fan begeistert. Ein anderer schwärmte: "Nach einer Woche, die sich wie drohendes Unheil anfühlte, war das so nötig. Danke, Harry."

Der Auftritt in Manchester war erst der Auftakt zu Harrys zwölftägiger Wembley-Residenz, die einen weiteren Rekord aufstellt – die meisten Auftritte eines Künstlers in einem einzigen Jahr an diesem legendären Ort. Laut einem Insider arbeitet sein Team an einer spektakulären Bühnenshow: "Weil Harry sich nicht von Ort zu Ort bewegt, können sie wirklich alles geben. Es wird riesige Leinwände geben und wahrscheinlich Feuerwerk am Ende der Shows", verriet die Quelle der Sun. Bei den Brit Awards gab Harry seinen Fans bereits einen Vorgeschmack auf die Shows, als er zu "Aperture" eine aufwendige Choreografie präsentierte. Erst vor Kurzem hatte der Musiker in einem Interview mit dem Magazin Runner's World über die Entstehung seines neuen Albums gesprochen und dabei auch seine Leidenschaft fürs Laufen mit dem Schriftsteller Haruki Murakami geteilt.

Imago Bei den BRIT Awards 2026 in Manchester: Harry Styles auf dem roten Teppich

Getty Images Adele, Sängerin

Imago Harry Styles läuft den 51. Berlin-Marathon am 21. September 2025 in Berlin