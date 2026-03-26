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Harry Styles
Harry Styles verzaubert NYC im lässigen Streetstyle-Look

Harry Styles verzaubert NYC im lässigen Streetstyle-Look

- Mia Lada-Klein
Lesezeit: 2 min

Harry Styles (32) genießt einen entspannten Morgenspaziergang durch die Straßen von New York City. Der Sänger wurde am Dienstag mit einem Kaffee in der Hand im East Village gesichtet, einem angesagten Viertel in Lower Manhattan. Für seinen Ausflug entschied sich Harry für einen lässigen Streetstyle-Look. Bilder, die Just Jared veröffentlichte, zeigen ihn in einem weißen Sweatshirt mit "New York '94"-Schriftzug, kombiniert mit einer dunklen Jeans, einer schwarzen Beanie und einer Pilotenbrille im Aviator-Stil. Abgerundet wurde sein Outfit durch Adidas-Sneaker. Bereits einen Tag zuvor war der 32-Jährige bei einem Spaziergang durch einen Park der Metropole gesichtet worden.

Harry Styles hält sich derzeit offenbar häufiger in New York auf. Erst vergangene Woche war er gemeinsam mit seiner Freundin Zoe Kravitz (37) am JFK Airport fotografiert worden, als die beiden einen Flug aus der Stadt nahmen. Anfang März besuchte Zoe die Sendung "Saturday Night Live", bei der Harry als Gastgeber fungierte. Im Anschluss wurden die beiden händchenhaltend gesehen. Auch Zoes Mutter, Lisa Bonet (58), war bei der Show dabei gewesen.

Am 6. März erschien Harrys neues Album "Kiss All the Time. Disco, Occasionally". Ab dem 16. Mai wird der Musiker mit seiner "Together, Together World Tour" auf der Bühne stehen, die in Amsterdam startet. Die Tour umfasst insgesamt 50 Konzerte in sieben Städten, darunter London, São Paulo, Mexiko-Stadt, New York, Melbourne und Sydney. Von Mai bis Dezember wird Harry damit unterwegs sein. Als Special Guests treten an ausgewählten Terminen unter anderem Robyn (46), Shania Twain (60), Jorja Smith (28), Jamie xx und Fousheé auf.

Harry Styles bei den 68. Grammy Awards, Los Angeles 2026
Getty Images
Harry Styles bei den 68. Grammy Awards, Los Angeles 2026
Harry Styles, Zoё Kravitz
Getty Images, Getty Images
Harry Styles, Zoё Kravitz
Harry Styles im Februar 2023
Getty Images
Harry Styles im Februar 2023
Wie gefällt euch Harrys lässiger East-Village-Look mit Beanie, Aviators und 'New York '94'-Sweatshirt?
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