Gute Beziehung? Cher unterstützt Sohn Chaz bei Filmpremiere

Wie es scheint, steht es aktuell gut um die Beziehung zwischen Cher (78) und ihrem Sohn Chaz Bono. Berichten zufolge hatte sich das in den vergangenen Jahren aufgrund persönlicher Umstände eher etwas holprig gestaltet. Nun zeigen sich die Sängerin und der 55-Jährige jedoch vertraut Seite an Seite bei der Premiere seines neuen Films "Little Bites" in Los Angeles. Während die Fotografen ihre Bilder schießen, legt die "Believe"-Interpretin ihren Arm um die Schultern ihres Sprosses und zieht ihn mit einem stolzen Lächeln im Gesicht an sich.

Der gemeinsame Auftritt passiert nur wenige Wochen, nachdem Cher ihren Antrag auf eine Vormundschaft für Chaz' (55) Halbbruder Elijah Blue Allman (48) zurückzog, was zuvor lange für Spannungen in der Familie gesorgt hatte. Ursprünglich stellte sie den Antrag aus Sorge um den Sänger, da er in seiner Vergangenheit stark drogenabhängig war und angeblich die Gefahr bestand, dass er rückfällig werden könnte. Elijah wehrte sich jedoch vehement gegen den Antrag. Das Vormundschaftsdrama wirkte sich auf die gesamte Familie aus. Aufgrund dessen entschied sich Chaz wohl sogar, seine Mutter nicht zu seiner Hochzeit einzuladen. "Sie wollen eine einfache Zeremonie ohne Chers Theatralik", berichtete ein Insider gegenüber InTouch.

Chaz ist Chers einziges Kind mit ihrem ersten Ehemann Sonny Bono (✝62), mit dem sie von 1964 bis 1975 verheiratet war. Er kam 1998 bei einem Skiunfall ums Leben. Ihr gemeinsamer Nachwuchs erblickte 1969 als Chastity Bono, als Tochter, das Licht der Welt. 2008 unterzog sich der Promi-Spross einer Geschlechtsumwandlung von Frau zu Mann. In seinem Buch "Transition: The Story of How I Became a Man" teilt er seine Erfahrungen und Herausforderungen auf diesem Weg.

Getty Images Cher (r.) und ihr Sohn Elijah im März 2001

Getty Images Chaz Bono mit Mama Cher, April 2012

