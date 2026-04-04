Chaz Bono und Shara genießen ihre Flitterwochen auf Hawaii

Chaz Bono (57) und seine frisch angetraute Ehefrau Shara Blue Mathes genießen aktuell ihre Flitterwochen auf Hawaii. Shara teilte am 1. April das erste Foto ihrer romantischen Auszeit auf Instagram und zeigte sich mit ihrem Ehemann auf einem Balkon, im Hintergrund der blaue Ozean und hoch aufragende Palmen. "Das Ende des Regenbogens", schrieb sie zu dem verträumten Schnappschuss, auf dem beide weich lächeln. Chaz, der Sohn von Cher (79) und dem verstorbenen Sonny Bono (†62), trug auf dem Bild eine schwarze Schiebermütze, ein schwarzes T-Shirt und Jeans, während Shara ein farbenfrohes, tropisches Kurzarmhemd und Jeans trug.

Bereits vor der Hochzeit waren Chaz und die Schauspielerin in die Schlagzeilen geraten. Der Grund: Auf ihrer Hochzeitswebseite baten sie die Gäste offen um finanzielle Unterstützung für die Flitterwochen. "Helft uns dabei, unsere Traumhochzeit und unsere Traumflitterwochen mit einem beliebigen Spendenbetrag zu verwirklichen", stand dort geschrieben. Über einen Link konnten die Gäste Geld oder Geschenkkarten beisteuern. Das Ziel war klar: Die Liebesreise nach Hawaii sollte möglichst unvergesslich werden.

Die beiden gaben sich am 8. März im Hollywood Roosevelt Hotel in Los Angeles das Jawort. "Ich habe Shara vor mehr als 40 Jahren kennengelernt, als wir noch Teenager waren", erzählte Chaz damals dem Magazin People und schwärmte: "Ich denke, es ist sicher zu sagen, dass nicht viele Bräutigame am Ende das allererste Mädchen heiraten, das sie vor so vielen Jahren geküsst haben." Auch Shara schwärmte nach der Hochzeit im Netz von dem besonderen Tag: "Vergangenes Wochenende bin ich in ein echtes Märchen eingetreten und habe meinen langjährigen Schatz geheiratet! Es war die glücklichste, magischste Hochzeit, von der eine Braut träumen kann."

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Instagram / sharablue Shara und Chaz Bono posieren

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Getty Images Chaz Bono und Shara Mathes bei der Los-Angeles-Premiere von "Little Bites" beim Beyond Fest im Aero Theatre in Santa Monica

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Instagram / therealchazbono Shara und Chaz Bono im Januar 2023