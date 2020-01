Cher (73) und Sonny Bono (✝62) bekamen 1969 ihre Tochter Chastity. Doch das Mädchen fühlte sich bereits in jungen Jahren nicht wohl in seinem Körper. Nachdem es sich mit 18 Jahren als homosexuell geoutet hatte, begann es vor über zehn Jahren sich in einen Mann zu verwandeln. Seit 2010 lebt Chastity nun offiziell als Chaz Bono (50). Auf Social Media präsentiert sich der heute 50-Jährige immer wieder ganz stolz in seinem neuen Körper.

Auf vielen Instagram-Fotos grinst Chaz glücklich in die Kamera. Der Amerikaner scheint sich rundum wohlzufühlen. Und auch beruflich läuft es für ihn gut: Genau wie seine berühmten Eltern hat er den Weg vor die Kamera eingeschlagen. Immer mal wieder konnte er sich Rollen in TV-Produktionen und Filmen ergattern. So spielte er vor zwei Jahren eine Rolle in dem Horrorstreifen "Reborn" und nahm 2011 als Kandidat bei Dancing with the Stars teil.

Gleichzeitig setzt sich Chaz auch in der LGBTQ-Communtity ein – genau wie seine Mutter, die ihren Sohn seit seiner Entscheidung unterstützt. Obwohl es für die Sängerin anfangs nicht leicht war, wie sie 2011 in der Show von David Letterman (72) zugegeben hatte: "Irgendwie muss ich damit anfangen, sie er zu nennen, aber ich kann mich nicht daran gewöhnen, das ist total nervig, und ich will es nicht wirklich."

Instagram / therealchazbono Chaz Bono, Schauspieler

Anzeige

Instagram / therealchazbono Chaz Bono im August 2019

Anzeige

Getty Images Cher und Chaz Bono 2010 in Hollywood

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de