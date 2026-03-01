Pinks New-York-Umzug: Übernimmt sie Kelly Clarksons Show?

Pink (46) scheint ein neues Kapitel in ihrem Leben zu beginnen: Die Sängerin ist nach New York gezogen, wie Page Six jetzt berichtet. Nachdem sie in den vergangenen Jahren auf ihrem Weingut an der Central Coast von Kalifornien lebte, verbrachte die "Get the Party Started"-Interpretin den Sommer über viel Zeit in der Metropole und ist offenbar fest zurück in der Szene. Ein Insider berichtete dem Portal, Pink kürzlich im Soho House im Meatpacking District gesehen zu haben, wo sie mehrere Stunden damit verbrachte, Dokumente und Unterlagen am Computer zu lesen. Dabei sei sie mit jemandem zusammengewesen, der Teil ihres Teams zu sein schien.

Der Umzug könnte jedoch einen beruflichen Hintergrund haben: Laut einer Quelle von Page Six ist Pink im Rennen um die Nachfolge von Kelly Clarkson (43), die kürzlich ankündigte, ihre NBC-Talkshow nach sieben Staffeln zu beenden. "Sie war bereits als Gastgeberin dabei und es scheint, dass sie es sehr gut macht, und das ist der Plan", verriet ein Insider. Ab Montag wird Pink die Sendung eine ganze Woche lang als Gastmoderatorin übernehmen. Kelly hatte Anfang des Monats bestätigt, dass ihre Show im kommenden Monat enden wird. Wie weit Pink im Prozess mit den Produzenten bereits ist, bleibt allerdings unklar.

Der Umzug sorgte offenbar für Spekulationen über ihre Ehe mit Carey Hart (50). Sowohl People als auch Us Weekly berichteten, dass sich die "So What"-Interpretin nach 20 Jahren Ehe von ihrem Mann getrennt habe. Pink dementierte diese Berichte jedoch prompt in einem Instagram-Video: "Mir wurde gerade mitgeteilt, dass ich von meinem Mann getrennt bin. Ich wusste das gar nicht", sagte sie ironisch und dankte den Magazinen für die Information. Laut seinen Social-Media-Profilen hielt sich auch Carey in den vergangenen Wochen in New York auf.

Getty Images Pink und Kelly Clarkson performen bei den American Music Awards 2017 im Microsoft Theater in Los Angeles

Getty Images P!nk und Kelly Clarkson performen bei den iHeartRadio Music Awards 2023 im Dolby Theatre in Los Angeles

Getty Images Pink, Sängerin