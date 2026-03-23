No-Go: Alan Ritchson prügelt vor Kindern auf Nachbarn ein

Alan Ritchson (43) soll in Nashville vor den Augen seiner Kinder auf einen Nachbarn eingeschlagen haben. Dem Promiportal TMZ liegt ein Video vor, das zeigen soll, wie der "Reacher"-Star in einem Vorgarten auf einen Mann einprügelt. Hinter ihm liegt sein Motorrad auf der Straße, während zwei Jugendliche auf ihren eigenen Maschinen sitzen und das Geschehen beobachten – vermutlich handelt es sich dabei um die Kinder des Schauspielers. Das angebliche Opfer der Attacke ist Ronnie Taylor, ein Nachbar des 43-Jährigen. Der Vorfall soll sich am Mittag eines Sonntags in einem ruhigen Vorort von Nashville ereignet haben.

Gegenüber TMZ gab Ronnie an, dass der Konflikt bereits einen Tag zuvor begonnen habe. Alan sei damals mit seiner grünen Kawasaki viel zu schnell durch die Nachbarschaft gerast, habe den Motor aufheulen lassen und damit die Ruhe gestört. Ronnie habe ihm daraufhin den Mittelfinger gezeigt, der Schauspieler habe die Geste erwidert. Am folgenden Tag sei Alan erneut durch die Gegend gefahren, dieses Mal angeblich in Begleitung zweier Kinder auf Motorrädern. Ronnie soll ihn daraufhin angesprochen und gerufen haben: "Kannst du damit bitte verdammt nochmal aufhören!?" Daraufhin sei die Situation eskaliert. Ronnie berichtet, Alan habe ihm ins Gesicht geschlagen und ihn getreten, sei dann von seinem Bike gefallen, wieder aufgestanden und habe versucht, ihn zu überfahren. Der Nachbar wirft dem Schauspieler vor, ihn mindestens viermal geschlagen zu haben, während er am Boden lag. Von dem Vorfall habe er Prellungen und Schwellungen davongetragen, ins Krankenhaus sei er aber nicht gegangen. Anschließend soll er zur Polizei gefahren sein und Anzeige erstattet haben.

Quellen aus Strafverfolgungskreisen bestätigten gegenüber TMZ, dass zwischen den beiden Parteien tatsächlich ein Vorfall stattgefunden habe und derzeit Ermittlungen laufen würden. Festgenommen wurde bisher allerdings niemand. Alan hat sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert. Der Schauspieler ist vor allem durch seine Hauptrolle in der Amazon-Prime-Serie "Reacher" bekannt geworden, wo er den ehemaligen Militärpolizisten Jack Reacher verkörpert. Zuletzt war er im Netflix-Film "War Machine" zu sehen und arbeitet derzeit an einem Vietnamkriegs-Biopic, in dem er den Navy SEAL Mike Thornton spielt und dabei an seine körperlichen Grenzen geht. Privat ist Alan mit seiner Jugendliebe Catherine verheiratet, mit der er drei Söhne hat.

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Getty Images Alan Ritchson, Schauspieler

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Getty Images Alan Ritchson im Dezember 2023

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Getty Images Alan Ritchson bei der Premiere von "Reacher" in Los Angeles

Sollte Alan sich jetzt öffentlich äußern – und wie? Ja: ehrliche Entschuldigung und Erklärung abgeben. Nur über Anwälte – erst die Ermittlungen abwarten. Lieber still bleiben, bis alles geklärt ist. Ergebnis anzeigen