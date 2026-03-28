Alan Ritchson nach Nachbar-Prügelei zurück am "Reacher"-Set

Alan Ritchson (43) ist nur wenige Tage nach einem körperlichen Zusammenstoß mit einem Nachbarn wieder zurück bei der Arbeit. Der "Reacher"-Star meldete sich jetzt gut gelaunt auf Instagram aus dem Tonstudio und schwärmte von der vierten Staffel der Actionserie. "Glücklich, nach so einer verrückten Woche wieder in der Kabine zu sein!", schrieb der 43-Jährige am Mittwoch zu einem Video, das ihn bei den Nachsynchronisationsarbeiten zeigt. Für ihn sei die Postproduktion der neuen Staffel damit abgeschlossen. "Das ist ohne Zweifel die fesselndste Staffel bisher. Ich glaube, wir haben unseren Rhythmus gefunden. Auf Hochtouren… sozusagen", erklärte Alan.

Zu dem Zwischenfall mit dem Nachbarn war es am Sonntagabend gekommen, nachdem dieser Alan wegen des Motorradfahrens in einer Sackgasse zur Rede gestellt hatte. Nach einer Untersuchung der örtlichen Polizei entschieden die Behörden jedoch, keine strafrechtlichen Anklagen gegen den Schauspieler zu erheben. "Nach Überprüfung der verfügbaren Beweise, einschließlich Videomaterial und Zeugenaussagen, stellten die Behörden fest, dass keine strafrechtlichen Anklagen verfolgt werden", teilte Polizeihauptmann Steven Pepin von der Brentwood Police dem Magazin Entertainment Weekly mit. Alans Handeln sei als Notwehr eingestuft worden. Mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft sei der Fall nun geschlossen.

Bei dem Vorfall soll es sich um Ronnie Taylor gehandelt haben, einen Nachbarn des Schauspielers. TMZ hatte ein Video veröffentlicht, das zeigen soll, wie Alan in einem Vorgarten auf den Mann einschlägt. Hinter ihm lag sein Motorrad auf der Straße, während zwei Jugendliche auf ihren eigenen Maschinen saßen und das Geschehen beobachteten – vermutlich handelte es sich dabei um die Kinder des 43-Jährigen. In der Serie "Reacher", die auf der Buchreihe von Lee Child basiert, verkörpert Alan den ehemaligen Militärpolizisten Jack Reacher. Dem Magazin GQ Hype sagte er im Februar über die Parallelen zu seiner Rolle: "Reacher und ich sind uns darin am ähnlichsten. Reacher stürzt sich einfach hinein, oder? Er stürzt sich in die Gewalt, er stürzt sich in Schwierigkeiten, und mir geht es genauso."

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Getty Images Alan Ritchson, Schauspieler

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Getty Images Alan Ritchson im Dezember 2023

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Getty Images Alan Ritchson im Oktober 2018

Alans Statement, er sei Reacher ähnlich (stürzt sich in Ärger): Wie findet ihr das – gerade nach dem Vorfall? Authentisch – ehrlich und passend zu seiner Rolle. Ungünstig – nach so einem Vorfall kein gutes Signal. Ergebnis anzeigen