"So endgültig": Tom Kaulitz hat sehr große Angst vor dem Tod

Tom Kaulitz (36) hat in der aktuellen Folge des Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" eine äußerst persönliche und emotionale Seite gezeigt. Der Tokio Hotel-Gitarrist sprach mit seinem Zwillingsbruder Bill Kaulitz (36) über mehrere erschütternde Ereignisse in seinem Umfeld, die ihn tief bewegt haben. "Ich hatte eine ganz komische Woche", erklärte der Ehemann von Heidi Klum (52), der normalerweise eher für seinen Humor bekannt ist. Ein guter Freund sei völlig überraschend gestorben – ohne jegliche Vorerkrankung. Kurz darauf musste ein weiterer Freund mit Verdacht auf einen Herzinfarkt ins Krankenhaus gebracht werden und mehrere Tage auf der Intensivstation verbringen. Auch ein Bekannter aus dem Umfeld der Schule seiner Stiefkinder habe einen schweren Verlust erlitten. "Da dachte ich nur: Was ist denn los?", fasste Tom die bedrückende Situation zusammen.

Die Häufung dieser Schicksalsschläge brachte Tom zum Nachdenken über die eigene Endlichkeit. "Ist es vielleicht auch das Alter, wo es jetzt losgeht, dass Freunde und Bekannte sterben?", fragte er sich im Gespräch mit Bill. Besonders schwer falle ihm die Endgültigkeit des Todes. Wenn jemand stirbt, denke er automatisch an das letzte Gespräch oder das letzte Treffen zurück – "und die Person ist jetzt einfach weg". Während das Leben für alle anderen ganz normal weitergehe, überfalle ihn eine regelrecht merkwürdige Angst. "Für mich gibt es nichts, was mir mehr Angst macht", gestand Tom offen. Bill reagierte deutlich gelassener auf das Thema. Angst vor dem Tod habe er nicht, erklärte der Sänger. "Das ist so endgültig, und man kann es ja eh nicht beeinflussen", erklärte er. Stattdessen versuche der Musiker, das Leben bewusst zu genießen und nicht zu ernst zu nehmen.

Doch auch Bill gestand in der Vergangenheit bereits offen seine Ängste. In einer Podcast-Folge vor wenigen Wochen sprach er über seine Sorge, im jungen Alter bereits Anzeichen für eine ernste Erkrankung wie Demenz zu zeigen. "Manchmal suche ich etwas, dabei liegt es direkt vor mir. Oder ich denke: Was wollte ich nochmal machen?", erzählte Bill ehrlich. Besonders beunruhigend sei für ihn, dass er mitunter morgens aufwache und im ersten Moment nicht wisse, wo er ist. Tom nahm diese Sorgen allerdings nicht ganz so ernst und versuchte, seinen Bruder zu beruhigen. Der Musiker führte die Vergesslichkeit auf Stress und Schusseligkeit zurück.

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Imago Tom Kaulitz, Juni 2025

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Imago Bill Kaulitz und Tom Kaulitz, Juni 2024

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