Endlich: Dreharbeiten zu "The Batman Part II" sind gestartet

Die Dreharbeiten zu "The Batman Part II" haben offiziell begonnen! Regisseur und Drehbuchautor Matt Reeves (60) gab am 12. Juni den Startschuss für die Produktion und teilte auf Instagram direkt ein Foto vom Set. Zu sehen ist eine Filmklappe im Vordergrund – und im Hintergrund ein Mann, der auf einer Trage liegt und halb mit einem Tuch bedeckt ist. Um wen es sich dabei handelt, ließ Matt offen. Im Bildtext schrieb er: "Die erste Aufnahme. Los geht's..." und taggte auch Kameramann Erik Messerschmidt, der als Director of Photography für das Sequel verantwortlich ist.

Der Drehstart markiert einen wichtigen Meilenstein für das lang erwartete Projekt. DCU-Co-CEO James Gunn hatte zuvor auf der Plattform Threads bestätigt, dass der Filmstart auf 2027 verschoben wurde – als Grund nannte er damals das fehlende fertige Drehbuch. "Matt ist entschlossen, den bestmöglichen Film zu machen, und niemand kann genau vorhersagen, wie lange das Schreiben eines Drehbuchs dauert. Sobald ein fertiges Skript vorliegt, braucht man bei großen Filmen etwa zwei Jahre für Pre-Produktion, Dreharbeiten und Post-Produktion", erklärte er damals. Hauptdarsteller Robert Pattinson (40) hatte das vollendete Skript Anfang dieses Jahres bereits angedeutet.

Nun, da das Schreiben des Drehbuchs und die nötigen Vorbereitungen abgeschlossen sind, kann der Dreh endlich losgehen. Entstanden ist das Drehbuch erneut in Zusammenarbeit mit Co-Autor Mattson Tomlin. Der erste Teil, "The Batman", war im März 2022 in die Kinos gekommen und hatte weltweit über 760 Millionen US-Dollar eingespielt. Robert übernahm darin erstmals die Rolle des dunklen Ritters – mehr als vier Jahre später schlüpft er nun erneut in das Kostüm des Fledermausmannes.

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Collection Christophel / ActionPress Robert Pattinson in "The Batman"

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Getty Images Robert Pattinson bei der Premiere von "The Drama" in New York City im April 2026

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Getty Images Matt Reeves bei der Premiere von "The Batman"

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