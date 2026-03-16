Auf ihn hätte Jana-Maria Herz bei "The 50" verzichten können

Jana-Maria Herz (34) ist Teil der dritten Staffel der Show The 50 – und auch ihr Ex-Freund Umut Tekin (28) ist wieder mit von der Partie. Auf einen Kandidaten hätte die Realitydarstellerin in der Show jedoch am liebsten verzichtet: auf genau ihn. Im Interview mit Promiflash verriet Jana-Maria jetzt, dass sie die ständigen gemeinsamen Auftritte mit ihrem Verflossenen langsam nicht mehr sehen kann. "Es gab natürlich welche, wie zum Beispiel Umut, mein Ex. Auf den hätte ich verzichten können. Wir sind fast in allen Formaten zusammen. Und irgendwie kotzt es mich auch langsam an", erklärte sie offen.

Das Aufeinandertreffen mit Umut sorgte bei Jana-Maria für große Nervosität. "Ich war extrem nervös, als ich ihn gesehen habe", gestand sie im Gespräch. Doch nicht nur ihr Ex-Freund habe sie eingeschüchtert – auch die schiere Anzahl an bekannten Gesichtern in der Show habe ihr zu schaffen gemacht. "Generell war ich sehr nervös, weil einfach 50 Promis dabei waren. Meine Knie haben einfach gezittert. Und ich wusste gar nicht, wohin mit mir", schilderte die Fernsehpersönlichkeit ihre Gefühlslage beim Einzug.

Obwohl sie selbst schon mehrere Formate mitgemacht hat und sich selbstbewusst als Realitystar bezeichnet, fühlte sie sich in diesem Moment anfangs eingeschüchtert. Genau diese Mischung aus alten Bekannten und neuer Konkurrenz macht ihren Start bei "The 50" zu einem emotionalen Erlebnis, das sie so schnell wohl nicht vergessen wird.

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Imago Jana-Maria Herz, März 2026

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IMAGO / Gartner Umut Tekin, Realitystar

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Instagram / janamariaherz Jana-Maria Herz im April 2025