Ex-GNTM-Girl Tamara Hitz ist zum ersten Mal Mama geworden

Für Tamara Hitz ist ein langersehnter Moment eingetreten: Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Teilnehmerin ist zum ersten Mal Mutter geworden. Ihr erstes Kind, ein kleines Mädchen, ist da – und die Geburt hat die Realitybekanntheit nun auf Instagram offiziell gemacht. Zu sehen ist ein zartes Schwarz-Weiß-Foto, auf dem Tamara und ihr Verlobter gemeinsam die winzige Hand ihrer Neugeborenen halten. Als Bildunterschrift wählte die frischgebackene Mama schlicht ein weißes Herz-Emoji.

Dass das Paar ein Mädchen erwartet, war ihren Fans schon bekannt. Das Geschlecht verkündeten Tamara und ihr Liebster im Dezember in einem Video-Beitrag auf Instagram. Der Clip war während der Gender-Reveal-Party entstanden, die die zwei im Kreise ihrer Engsten feierten. Die Freude nach dem Aufstieg des rosafarbenen Luftballons war groß: Mit einem breiten Lächeln im Gesicht fielen sich die zwei in die Arme und küssten einander.

Die freudige Nachricht der Schwangerschaft verkündeten sie nur wenige Tage vorher. Anlässlich ihrer Verkündung teilte die Social-Media-Bekanntheit eine Reihe an Bildern auf Instagram – darunter ein Ultraschallbild. "Überraschung! Unser kleiner Traum hat sich erfüllt. Ich könnte nicht glücklicher sein... die letzten Monate sind wie ein Traum", schwärmte sie. Ein traumhaftes Leben führte Tamara unter anderem auch, weil sie und ihr Partner sich wenige Monate zuvor verlobt hatten.

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Instagram / tamarabecca Tamara Hitz in ihrer Schwangerschaft

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Instagram / tamarabecca Tamara Hitz, ihr Verlobter und ihr Neugeborenes

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Instagram / tamarabecca Tamara Hitz und ihr Verlobter bei ihrer Gender-Reveal-Party, Dezember 2025