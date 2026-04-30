Tristan Thompson will erneut Vormund für Bruder Amari werden

NBA-Star Tristan Thompson (35) zieht vor Gericht, um erneut die Verantwortung für seinen jüngeren Bruder Amari Thompson (19) zu übernehmen. Wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht, die TMZ vorliegen, möchte Tristan die bestehende Regelung ändern und offiziell als Vormund eingesetzt werden. Der Basketballprofi will damit erreichen, dass er künftig Entscheidungen rund um Amaris Gesundheit, seine Ausbildung und seine Unterlagen treffen darf. Außerdem soll er befugt sein, die sozialen und auch die sexuellen Kontakte seines Bruders zu regeln. Seit dem Tod ihrer Mutter Andrea kümmert sich Tristan bereits intensiv um den Teenager, der mit einer Behinderung lebt.

Laut den Dokumenten geht es bei dem Antrag konkret um eine sogenannte Vormundschaft, die deutlich weiter reicht als eine einfache Betreuung. Tristan will demnach nicht nur medizinische Zustimmung geben können, wenn etwa Krankenhausaufenthalte oder Behandlungen anstehen, sondern auch bei schulischen Belangen und sämtlichen persönlichen Akten das letzte Wort haben. Die Unterlagen führen aus, dass Andrea vor ihrem plötzlichen Tod das alleinige Sorgerecht für Amari hatte. Nach ihrem Tod übernahm Tristan zunächst übergangsweise die Verantwortung und regelt seitdem den Alltag seines Bruders – von Arztterminen bis hin zur allgemeinen Versorgung.

In den Papieren wird auch Amaris Vater Trevor Thompson erwähnt. Tristan erklärt dort, dass Trevor schon seit Jahren keine Rolle mehr im Leben seines Sohnes spiele. Er soll weder Unterhalt gezahlt noch regelmäßigen Kontakt gehalten haben; laut den Akten habe er sich zuletzt im Juli 2014 bei Amari gemeldet. Für Tristan, der neben seiner Basketballkarriere bereits Vater mehrerer Kinder ist, steht damit seit geraumer Zeit die Familie im Fokus. Nach dem Verlust ihrer Mutter rückten die Brüder noch enger zusammen, und der Sportler organisiert seitdem nicht nur die Betreuung, sondern auch das Umfeld, in dem Amari aufwächst.

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Instagram / realtristan13 Amari Thompson und sein Bruder Tristan bei Amaris 18. Geburtstag

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Instagram / khloekardashian Amari Thompson, Juli 2025

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Instagram / realtristan13 Tristan Thomspon mit seinen Kindern True und Prince