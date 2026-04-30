Konten gepfändet: Tara Tabitha macht Steuerschulden publik

Tara Tabitha (33) hat auf Social Media nun einen unangenehmen Finanzschock öffentlich gemacht. Die österreichische Reality-Ikone war in Deutschland unterwegs, als plötzlich keine ihrer Bankkarten mehr funktionierte – nicht einmal ein simples Parkticket konnte sie noch bezahlen. Wie die 33-Jährige ihren Followern auf Instagram schilderte, zeigte ihr Konto daraufhin einen verfügbaren Betrag von null Euro. Kurz darauf wurde klar, was dahintersteckt: Sowohl ihr privates als auch ihr geschäftliches Konto wurden eingefroren.

Tara erklärt anschließend, dass sie während eines längeren Auslandsaufenthalts Post vom Finanzamt verpasst habe. Die Schreiben habe sie im Stress schlicht übersehen, da sie für eine Reality-TV-Produktion unterwegs war, wo Teilnehmende bekanntlich ihr Handy abgeben müssen. Laut Joyn geht es um eine Steuerforderung von rund 10.000 Euro, die nach ihren Angaben jedoch lediglich eine Steuervorauszahlung für 2026 betrifft. Weil die entsprechenden Schreiben unbeantwortet blieben, griffen die Behörden schließlich ein. "Es ist nicht so, dass ich nicht bezahlen will oder kann", stellt Tara klar. "Ich fühle mich veräppelt, dass man als Bürger so behandelt wird."

Gegenüber ihren Followern auf Instagram zeigt sich Tara dennoch offen im Umgang mit der Situation: "Viele würden das wahrscheinlich nicht erzählen, aber ich bin für mehr 'REALity' auf Social Media", schreibt Tara zu dem Clip. Am Ende zieht die Reality-Bekanntheit dann ein knallhartes Fazit: "Die Moral von der Geschichte, der Staat schei*** auf dich." Während die Finanzen derzeit für Ärger sorgen, läuft es bei Tara privat jedoch deutlich besser: Erst kürzlich verkündete sie gemeinsam mit ihrem Partner Dennis Lodi (30), dass die beiden ein kleines Hundemädchen adoptiert haben.

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IMAGO / Future Image Tara Tabitha, Realitystar

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RTLZWEI Tara Tabitha, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2025

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Instagram / taratabitha Tara Tabitha und Dennis Lodi mit ihrem neuen Hund (links), April 2026