Darum verbietet Kylie Kelce Übernachtungspartys für Töchter

Klares Nein beim Thema Übernachtungspartys: Kylie Kelce (34) hat in ihrem Podcast "Not Gonna Lie" offen darüber gesprochen, ob sie ihren Töchtern erlauben würde, bei Freunden zu übernachten. Im Rahmen eines "Ask Me Some Things"-Segments beantwortete die 34-Jährige eine Zuschauerfrage zu dem Thema – und ließ dabei keinen Zweifel daran, wie sie darüber denkt. Ihre Antwort fiel eindeutig aus: Übernachtungen außer Haus sind für Wyatt, Elliotte, Bennett und Finnley grundsätzlich nicht erlaubt.

Dabei will Kylie ihren Töchtern den Spaß an solchen Events aber nicht vollständig verweigern. Die Ehefrau von Ex-NFL-Star Jason Kelce (38) erklärte in dem Podcast, dass sie ihre Kinder zwar zu den Aktivitäten hinbringen und dort mitfeiern lassen würde – allerdings nur bis zum Schlafengehen. "Ich lasse euch bei allen Aktivitäten dabei sein, und dann hole ich euch zum Schlafen ab", erklärte sie. Falls die anderen Kinder am nächsten Morgen noch ein gemeinsames Frühstück oder eine weitere Aktivität planen, könne sie die Kinder dafür auch wieder zurückbringen. Den Grund für ihre strikte Haltung nannte sie selbst: "Ich habe Vertrauensprobleme."

Schon vor drei Wochen hatte Kylie in "Not Gonna Lie" über ein anderes Sorgen-Thema gesprochen: fiese Mitschülerinnen. Sie erklärte damals, wie sie ihre vier Töchter davor schützen will. Ihr Ansatz: klar sein und vorleben, was Freundlichkeit bedeutet. "Ich schaue mein sechsjähriges Kind an, wenn es nicht nett zu ihren Schwestern ist, und erkläre ihr, dass sie keine Freunde haben wird, wenn sie gemein zu anderen ist", sagte sie und betonte: "Denn die Leute wollen nicht mit dem gemeinen Mädchen befreundet sein."

Anzeige Anzeige

Getty Images Kylie Kelce, Ehefrau von Jason Kelce

Anzeige Anzeige

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Töchtern

Anzeige Anzeige

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihrer Tochter, Mai 2020