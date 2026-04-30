Bosse ist sich sicher: Durchbruch nur dank seiner Tochter

Musiker Bosse hat in einem Interview über den entscheidenden Wendepunkt in seiner Karriere gesprochen – und der liegt nicht etwa in einem musikalischen Erweckungsmoment, sondern in seiner Vaterschaft. Axel Bosse, wie er mit bürgerlichem Namen bekannt ist, erzählte, dass er rund ein Jahrzehnt lang alles in die Musik investierte, ohne finanziell davon profitieren zu können. Am Ende blieb manchmal nicht einmal genug Geld übrig, "um sich ein T-Shirt zu leisten", wie der 46-Jährige gegenüber dem Magazin Stern erklärte. Nebenjobs finanzierten Proben, Instrumente und das Studio – der ersehnte Durchbruch aber blieb aus.

Den entscheidenden Anstoß gab schließlich die Geburt seiner Tochter im Jahr 2006. "Der Knackpunkt war, dass ich Vater wurde", erinnerte sich Axel. "Da hat meine Frau praktisch für mich entschieden, dass ich mich nochmal richtig reinhänge und es noch eine Runde mit Musik probiere." Kurz zuvor hatte er noch ernsthaft überlegt, eine Ausbildung zu beginnen – Koch hätte ihm gefallen. Doch dann änderte sich alles: "Dann kam meine Tochter auf die Welt, und witzigerweise fing die Musik plötzlich an zu funktionieren." Bis heute habe er das Rockstar-Leben dabei nie ganz ausgelebt – nach Konzerten fuhr er manchmal direkt nach Hause, um seine Tochter am nächsten Morgen in den Kindergarten zu bringen.

Auf Tour setzt er inzwischen auf Schlaf statt auf exzessive Nächte, und auf Alkohol zu verzichten, sei "schon mal die halbe Miete". "Klar, ich merke, dass ich keine 30 mehr bin, wenn ich auf der Bühne zweieinhalb Stunden lang getanzt und gesungen habe, aber mit ausreichend Schlaf kann man das alles wuppen", resümierte der Sänger. Bosse, der von seinen Fans auch als Aki bekannt ist, veröffentlichte in seiner mittlerweile über zwei Jahrzehnte langen Karriere zehn Studioalben. Zuletzt stellte er sein neues Album "Stabile Poesie" in Hamburg vor, auf dem er nach eigener Aussage wieder "gesellschaftlicher sein und den Mund aufmachen" wollte.

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Galuschka,Horst/Action Press Musiker Axel Bosse, bekannt als Bosse

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ActionPress Bosse, Musiker

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Imago Bosse beim Konzertsommer 2025 auf der Festwiese der Zitadelle Petersberg in Erfurt