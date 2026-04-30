Hilary Swank genießt ihre späte Mutterschaft

Hilary Swank (51) hat kürzlich den dritten Geburtstag ihrer Zwillinge Ohm und Aya gefeiert – und das mit einer gehörigen Portion Dankbarkeit. Nur wenige Tage nach dem Geburtstagsfest sprach die Oscar-Preisträgerin gegenüber E! News darüber, was es ihr bedeutet, erst mit 48 Jahren Mutter geworden zu sein. "Ich war persönlich froh, dass ich sie später im Leben bekommen habe", verriet sie, "denn jetzt kann ich ihnen meine volle Aufmerksamkeit schenken, so wie ich es früher im Leben nicht hätte tun können."

Dass manche sie als "geriatrisch" bezeichnen, lässt die Schauspielerin an sich abprallen. "Es kommt alles darauf an, was man von sich selbst denkt", sagte sie dazu. Neben mehr Lebenserfahrung schätzt Hilary auch, dass sie heute bewusster und informierter mit der Erziehung ihrer Kinder umgeht. Dabei verlässt sie sich auf die Empfehlungen der Environmental Working Group, einer gemeinnützigen Organisation, die sich für den Schutz von Gesundheit und Umwelt einsetzt. "Ich tue keinen Schritt ohne sie", so die zweifache Mutter. Zu Hause setzt sie außerdem auf ein möglichst plastikfreies Leben: "Wir trinken nicht aus Plastik, wir benutzen kein Plastik. Man kann Plastik nicht ganz vermeiden, aber wo immer es möglich ist."

Hilary ist seit 2018 mit Philip Schneider verheiratet. Die Zwillinge kamen im April 2023 zur Welt und sind die ersten Kinder der Schauspielerin. Bekannt wurde Hilary durch Filme wie "Million Dollar Baby" und "Boys Don't Cry", für die sie jeweils einen Oscar als beste Hauptdarstellerin gewann. In jüngerer Zeit war sie in der Serie "Alaska Daily" zu sehen.

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Getty Images Hilary Swank bei den Golden Globes 2023

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Getty Images Philip Schneider and Hilary Swank bei der Premiere von "Ordinary Angels" in Ne York

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Getty Images Hilary Swank, 2024