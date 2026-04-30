Boris Becker feiert Geburtstag seiner "Königin" Lilian

Boris Becker (58) hat den 36. Geburtstag seiner Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro (36) mit einer besonders warmen Botschaft gefeiert. Auf Instagram veröffentlichte der frühere Tennisprofi mehrere gemeinsame Fotos und richtete liebevolle Worte an sie, die seine große Wertschätzung deutlich machen. Er nannte sie "meine Königin" und schrieb: "Der 29. April wird für mich immer ein besonderer Tag sein, vor allem, weil du an diesem Tag geboren wurdest." Die Bilder zeigen das Paar in entspannten Momenten – mal auf einem Boot, mal bei Veranstaltungen, mal mit ihrer kleinen Tochter Zoë. Die Auswahl wirkt bewusst intim, ohne aufdringlich zu sein. Boris betonte in seinem Post, wie dankbar er für die gemeinsame Zeit ist und wie sehr er die Ruhe und Stabilität schätzt, die Lilian in sein Leben bringt.

Boris zeigt sich regelmäßig beeindruckt von Lilians Fürsorge und Stärke. In seinem Post beschrieb er sie als "die unglaublichste Mutter für unser Baby Zoë Vittoria" und ergänzte, dass er die Frau, die sie sei, "mehr bewundere, als Worte sagen können". Die Beziehung zwischen Boris und Lilian begann in einer Phase, in der für Boris vieles unsicher war. 2018 befand er sich privat wie beruflich in einer schwierigen Situation, als er bei einem Geburtstag in Frankfurt erstmals auf Lilian traf. Er beschrieb diesen Moment in seinem Buch "Inside: Gewinnen - Verlieren - Neu beginnen" später so: "Plötzlich steht da diese junge Frau. Sie sieht mich nicht an, weil sie mich nicht kennt.“ Dieses erste Treffen blieb zunächst folgenlos, doch am nächsten Tag begegneten sie sich erneut – diesmal mit einem kurzen Gespräch, das einen leisen Anfang markierte.

Lilian, die in Italien geboren wurde und deren Familie aus São Tomé stammt, beeindruckte ihn durch ihre Bildung und ihre Unabhängigkeit. Sie ließ sich Zeit, bevor sie ihm ihre Nummer gab, und wollte zunächst herausfinden, welchen Weg sie selbst einschlagen wollte. Erst Monate später, bei einem gemeinsamen Abendessen, entstand ein tieferes Gespräch, das für beide ein Wendepunkt wurde. Boris und Lilian gaben sich im September 2024 das Jawort. Im November 2025 komplettierte Töchterchen Zoë das Glück des Promipaares – für Lilian ist es das erste Kind, für Boris bereits das fünfte. Neben Zoë hat der frühere Tennisprofi die Söhne Noah, Elias und Amadeus aus früheren Beziehungen sowie Tochter Anna Ernakova.

Anzeige Anzeige

Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker mit seiner Frau Lilian, 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker mit Lilian und Zoë, April 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker mit Familie Weihnachten 2025