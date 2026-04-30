D4vd bat den Richter um einen Haarschnitt und neue Kleidung

Während gegen ihn schwerwiegende Anklagen laufen, sorgt der US-Musiker D4vd (21) derzeit für eine ungewöhnliche Schlagzeile aus dem Gerichtssaal: Der 21-Jährige ließ über sein Team beantragen, bei seiner bevorstehenden Anhörung am 1. Mai in Los Angeles eine Stoffhose und ein Hemd tragen zu dürfen – doch die zuständige Richterin Charlaine Olmedo vom L.A. County Superior Court lehnte den Antrag auf schicke Kleidung ab. D4vd wird also in Gefängniskleidung vor Gericht erscheinen müssen. Einen kleinen Erfolg konnte er aber dennoch verbuchen: Die Richterin ordnete laut TMZ an, dass das L.A. County Sheriff's Department ihm vor dem Termin einen Haarschnitt gewähren soll.

Der bürgerlich David Burke heißende Künstler befindet sich derzeit ohne Möglichkeit auf Kaution in Untersuchungshaft. Ihm werden Mord ersten Grades, anhaltender sexueller Missbrauch eines Kindes unter 14 Jahren sowie die Verstümmelung menschlicher Überreste vorgeworfen. Er war am 16. April festgenommen worden, nachdem er mit dem Tod der 14-jährigen Celeste Rivas in Verbindung gebracht wurde. Auf die Anklage hin plädierte er auf nicht schuldig. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm lebenslange Haft oder sogar die Todesstrafe.

Die Anschuldigungen gegen den jungen Sänger haben auch in seiner eigenen Familie Wellen geschlagen. Sein jüngerer Bruder Caleb Burke postete infolge der Ereignisse eine Instagram-Story, die im Netz viral ging. "Alle Pädophile und Vergewaltiger sollten sterben. Punkt", schrieb er darin. Viele Nutzer sahen darin einen indirekten Kommentar zu den Vorwürfen gegen David. D4vd hatte sich mit seinem Debütsong "Romantic Homicide" aus dem Jahr 2022, den er zunächst auf der Spieleplattform Roblox veröffentlichte, einen Namen in der Musikszene gemacht.

Anzeige Anzeige

Getty Images D4vd, Sänger

Anzeige Anzeige

Imago D4vd bei den 2023 Streamy Awards in Century City

Anzeige Anzeige

Imago David Anthony Burke, aka D4VD, auf der Fashion Week in Paris

Findet ihr die Entscheidung der Richterin richtig, schicke Kleidung abzulehnen? Ja, korrekt – keine Sonderbehandlung vor Gericht. Nein – neutrales Zivil wäre fairer für die Wahrnehmung. Ergebnis anzeigen