"Falscher Ansatz": Umut Tekins Bruder reagiert auf Beziehung

Bei den diesjährigen Reality Awards präsentierten sich Umut Tekin (28) und Lena Goldstein frisch verliebt auf dem roten Teppich und machten ihre Beziehung offiziell. Seitdem scheinen die beiden ihre Zukunft fest im Blick zu haben. Lena sprach bereits offen darüber, wie Umut in das Leben ihrer Tochter integriert ist und wie die beiden als Familie zusammenwachsen. Doch nun mischt sich ein Familienmitglied ein – und das mit deutlichen Worten. Umuts Bruder Ercan hat sich unter einem Promiflash-Beitrag zur Beziehung seines Bruders geäußert und dabei kein Blatt vor den Mund genommen.

In seinem Kommentar bezieht sich Ercan vermutlich auf Lenas öffentliche Aussagen über Umuts Rolle als Vaterfigur und die Familienpläne des Paares. "Als der Bruder von Umut kann ich nur sagen, dass hier nur Druck ausgeübt wird. Total falscher Ansatz! Haltet das Kind da raus, verdammt!", schrieb er. Weitere Details zu seinen Vorwürfen oder eine Erklärung dazu, was er genau mit "Druck" meint, ließ Ercan jedoch offen.

Lena hatte sich zuletzt in einer Instagram-Fragerunde sehr herzlich über die Bindung zwischen Umut und ihrer Tochter geäußert und dabei klargemacht, wie eng die kleine Familie bereits zusammengewachsen ist. Dabei bezeichnete sie den Realitystar als "Papa" ihrer Tochter. Dass ausgerechnet aus Umuts Familie nun ein solch öffentlicher Dämpfer kommt, zeigt, wie sensibel das Thema Patchwork, Kinder und Öffentlichkeit für alle Beteiligten sein kann. Weder Umut noch Lena haben sich bisher zu Ercans Kommentar geäußert.

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