Dieses wertvolle Geschenk bekam Prinz Louis von Onkel Harry

Als Prinz Louis (8) im Juli 2018 in der Chapel Royal im St. James's Palace in London getauft wurde, war sein Onkel Prinz Harry (41) mit einem ganz besonderen Geschenk dabei. Der damals frisch verheiratete Herzog von Sussex überreichte dem kleinen Prinzen eine Erstausgabe von "Winnie-the-Pooh" – und legte dafür rund 9.200 Euro auf den Tisch. Laut einem Freund Harrys gegenüber The Sun war das jedoch erst der Anfang: "Harry hatte die brillante Idee, eine kleine Bibliothek aus Erstausgaben für Louis, Charlotte und George anzulegen, die sie genießen können, wenn sie älter werden."

Das Exemplar des 1926 erschienenen Buches von A. A. Milne, von dem damals 30.000 Stück im ersten Druck erschienen, soll Harry beim Londoner Antiquariat Peter Harrington erworben haben. Ursprünglich habe er Lewis Carrolls "Alice hinter den Spiegeln" verschenken wollen – für stolze 27.600 Euro –, habe sich dann aber für den "Winnie-the-Pooh" als erstes Buch der kleinen Sammlung entschieden. Die Taufe selbst fand in einem kleinen Rahmen mit 20 bis 30 Gästen statt. Louis trug dabei dasselbe Taufkleid wie seine älteren Geschwister Prinz George und Prinzessin Charlotte – eine Replik des Kleides, das 1841 für Königin Victorias älteste Tochter angefertigt worden war.

Hinter dem Geschenk steckt eine sehr persönliche Geschichte: Die Wahl fiel nicht von ungefähr auf ein Kinderbuch. "Eine von Harrys glücklichsten Kindheitserinnerungen war es, von seiner Mutter eine Gute-Nacht-Geschichte vorgelesen zu bekommen", erklärte der Freund. "Sie liebte all die alten Klassiker." Mit der Büchersammlung wollte Harry also auch an Prinzessin Diana (†36) erinnern. Dass er dabei ausgerechnet zu A. A. Milne griff, war ebenfalls kein Zufall – während sein Bruder Prinz William (43) laut dem Freund eher ein Fan von "Robinson Crusoe" gewesen sei, habe Harry schon als Kind alles geliebt, was von Milne stammte. Untereinander beschenken sich die Royals – wie sie aber mit Geschenken von anderen umgehen, erfahrt ihr hier.

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Collage: Matt Porteous, Getty Images Collage: Links: Prinz Louis Geburtstagsporträt zu seinem achten Geburtstag, Rechts: Prinz Harry, September 2025

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Getty Images Herzogin Kate und Prinz Louis

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