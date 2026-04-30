LeAnn Rimes muss wegen schwerer Krankheit Konzerte absagen

LeAnn Rimes (43) meldet sich mit besorgniserregenden Nachrichten bei ihren Fans: Die Sängerin liegt mit einer "schweren Krankheit" flach und muss kurzfristig Konzerte absagen. Wie sie jetzt auf Instagram erklärt, kann sie in dieser Woche nicht wie geplant in Spokane und Seattle auftreten, weil sie sich schonen und ausruhen muss. Die Shows werden auf den 31. Mai und den 2. Juni verschoben. "Ich bin am Boden zerstört, dass ich die Termine verlegen muss", schreibt LeAnn in ihren Insta-Storys und bedankt sich gleichzeitig bei ihren Anhängern für deren Verständnis und Unterstützung in dieser Zeit.

Erst vor Kurzem war die Musikerin zusammen mit ihrem Ehemann Eddie Cibrian (52) in Mexiko im Urlaub, um 15 gemeinsame Jahre zu feiern. Auf Instagram hatte LeAnn ihren Followern noch von dem Kurztrip mit Eddie vorgeschwärmt, der zwischen beruflichen Terminen und schwierigen familiären Situationen zu Hause stattfand. "Wir konnten drei Tage raus aus dem Alltag, mitten in Arbeit und sehr angespannte, herzzerreißende Dinge zu Hause mit der Familie", schrieb sie Ende April zu Urlaubsfotos. Es sei auch ein anderes Jubiläum gewesen, berichtete sie, geprägt von "Tränen und Sorgen", aber auch von Momenten voller Lachen und tiefer Dankbarkeit für ihre Beziehung. Nun zwingt sie ihre Gesundheit erneut zum Innehalten. Woran die Musikerin erkrankt ist, verrät sie nicht, betont aber, wie sehr sie sich darauf freue, bald wieder auf der Bühne zu stehen. "Ich kann es kaum erwarten, wieder für euch zu singen und euch ganz bald zu sehen. Love, LeAnn", beendet sie ihre Botschaft an die Fans.

LeAnn spricht stets offen über ihre gesundheitlichen Herausforderungen. Die Countrykünstlerin teilte Anfang des Jahres ein Video, in dem sie zeigt, wie sie eine kostspielige Blutreinigungsbehandlung mit Plasmatausch durchführen lässt, um ihren Körper von Schimmel, Mikroplastik und anderen sogenannten Mikrogiften zu entlasten. "Ich verlange meinem Körper so viel ab, deshalb ist es mir extrem wichtig, so gut wie möglich für ihn zu sorgen", erklärte sie damals auf Instagram. Die Sängerin gab außerdem Einblicke in ihren Umgang mit Angstzuständen, Depressionen, Psoriasis und in ihre Erfahrungen mit der Perimenopause, für die sie sich Hilfe von Spezialisten und durch Therapien geholt hat. Auch über ein schmerzhaftes Zahn-Drama auf der Bühne, bei dem ihr eine Brücke während eines Auftritts in Washington herausfiel, sprach sie offen mit ihren Followern – und zeigte damit, wie sehr sie sich bemüht, trotz gesundheitlicher Rückschläge den Kontakt zu ihrem Publikum aufrechtzuerhalten.

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Getty Images LeAnn Rimes im April 2019

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Fabiano Silva / Getty LeAnn Rimes und Eddie Cibrian beim Maxim Magazine Worldwide Swimwear Collection Launch

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Getty Images LeAnn Rimes bei den 59. CMA Awards im Music City Center in Nashville