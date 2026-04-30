Streit eskaliert zwischen GNTM-Models Alexavius und Godfrey

Zoff bei Germany's Next Topmodel: Beim Shooting der aktuellen Folge prallen Godfrey und Alexavius heftig aneinander. Am Set mit Drag-Queens als Statisten geraten die beiden Kandidaten aneinander, nachdem Godfrey sich trotz schwacher Leistung als stärkster Performer sah. In der Sendung legt Alexavius nach und urteilt vor laufenden Kameras: "Godfrey wird gerade aufgefressen." Kurz darauf setzt er noch einen drauf: "Normalerweise ist Godfrey bei den Shootings immer sehr stark und das Zentrum. Heute war er jedoch nur der Statist." Was als kleine Reiberei begann, wächst sich in der aktuellen Folge zu einem handfesten Konflikt aus, der bis in den Entscheidungswalk nachhallt.

Godfrey fühlt sich unfair behandelt und behauptet am Set, die anderen hätten es leichter gehabt, weil die Drag-Queens bei ihm aggressiver gewesen seien. Nach dem Dreh zieht er sich zurück und meidet die Gruppe. Vor der Kamera bei "Germany's Next Topmodel" macht er seinen Standpunkt klar: "Ich hab kein Bock auf Fake. Mit anderen irgendwie Fake-Freundschaften oder Fake-Gemeinschaften aufbauen, das ist nichts für mich." Für ihn zählen bei GNTM nur Konkurrenten, keine Freunde. "Ich bin hier um zu kämpfen, ich bin hier um andere in den Schatten zu stellen und dafür zu sorgen, dass ich alleine Germany’s Next Topmodel werde", sagt er in der Sendung. Beim anschließenden Entscheidungswalk knallt es erneut: Als Heidi Klum Alexavius fragt, wen er beim Shooting am schwächsten gesehen habe, nennt er Godfrey. Beide kommen zwar weiter, doch Godfrey fühlt sich angegriffen. Im Einzelinterview der Show erklärt Alexavius später: Er nehme an, Godfrey beziehe vieles zu sehr auf sich, "weil er glaubt, er ist der Mittelpunkt". Nach der Verabschiedung von Louis wirft Godfrey Alexavius zudem Tuschelei vor.

Abseits der Laufstegmomente zeigt sich, wie unterschiedlich die beiden ticken: Godfrey hält Abstand in der Villa, verbringt kaum Zeit mit den anderen Models und blockt Diskussionen häufig ab – auf Kritik reagiert er mehrfach nur mit einem knappen "I disagree", wie die Show zeigt. Er steht unter Druck, denn für ihn ist die Teilnahme nach eigener Aussage die letzte große Chance, im Modelbusiness durchzustarten. Alexavius betont vor der Kamera, er wolle keinen Streit, macht aber klar, dass ihn das Verhalten seines Mitstreiters störe. Eine Annäherung der beiden bleibt in der Villa bislang aus; nach dem jüngsten Zoff gehen sie sich eher aus dem Weg, während die Gruppe versucht, den Fokus auf die nächsten Challenges zu richten.

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ProSieben/Max Montgomery, ProSieben/Max Montgomery Collage: Alexavius und Godfrey von GNTM

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ProSieben/Max Montgomery GNTM-Kandidat Godfrey beim Entscheidungswalk für die Top Ten

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ProSieben/Max Montgomery GNTM-Kandidat Alexavius

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