Darum fehlt Gisele Bündchen bei "Der Teufel trägt Prada 2"

Gisele Bündchen (45) kehrt für "Der Teufel trägt Prada 2" nicht zurück – und Regisseur David Frankel (67) hat jetzt verraten, warum. Gegenüber Entertainment Weekly erklärte er, dass das Team die brasilianische Topmodel-Ikone zwar kontaktiert habe, es aber letztlich nicht geklappt hat. Der Grund: Die Dreharbeiten im vergangenen Sommer kollidierten mit Giseles Schwangerschaft. "Als wir letzten Sommer drehten, bekam sie gerade ein Baby und war verreist – es war schwierig, einen Termin zu finden", so Frankel. Im Februar 2025 brachte Gisele ihr erstes Kind mit ihrem Partner Joachim Valente zur Welt.

Damit ist das Model laut dem Regisseur "die Einzige" aus dem ersten Film, die auf eine Einladung zur Rückkehr mit einer Absage reagierte. Im Original von 2006 spielte Gisele die Rolle der Serena, einer arroganten Mitarbeiterin der Modezeitschrift Runway, die in der ikonischen Chanel-Stiefel-Szene der Hauptfigur Andy Sachs ein Kompliment macht. Auch weitere bekannte Gesichter des ersten Films sind diesmal nicht mit von der Partie, darunter Adrian Grenier (49), Simon Baker (56) und Daniel Sunjata. Dafür gibt es laut Frankel Cameos von Heidi Klum (52) sowie Popstar Lady Gaga (40), die außerdem gemeinsam mit Doechii den Soundtrack-Song "Runway" beisteuert. "Der Teufel trägt Prada 2" mit Emily Blunt (43) und Stanley Tucci (65) läuft ab diesem Freitag in den Kinos.

Gisele Bündchen hatte ihre Filmrolle im Original seinerzeit neben ihrer Karriere als eines der bekanntesten Models der Welt übernommen. Bei einem Jubiläumsinterview mit Entertainment Weekly im Jahr 2021, anlässlich des 15. Jahrestages des Films, sprach sie unter anderem über die damaligen Sorgen in der Modebranche rund um das Projekt – schließlich basierte der Film auf einem Buch, das von den Erfahrungen der Autorin Lauren Weisberger unter Vogue-Chefredakteurin Anna Wintour (76) inspiriert wurde. Über Wintour sagte Gisele damals: "Sie ist eher eine zurückhaltende Person, aber sie war immer sehr nett zu mir. Ich glaube, sie liebte den Film. Also, ich wäre begeistert, wenn Meryl Streep mich spielen würde!"

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Getty Images Model Gisele Bündchen bei der Franca Fund Gala im November 2025, Katar

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Getty Images Anne Hathaway, Stanley Tucci, Meryl Streep und Emily Blunt bei der Weltpremiere von "Der Teufel trägt Prada 2" im Lincoln Center in New York

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Instagram / gisele Gisele Bündchen und ihr Baby, Januar 2026