Charlize Theron will nie wieder mit Partner zusammenziehen

Charlize Theron (50) hat in der Talkshow "The Drew Barrymore Show" überraschend offen über ihre Vorstellungen von Liebe und Zusammenleben gesprochen. Die Schauspielerin erklärte Moderatorin Drew Barrymore (51) gegenüber, dass sie sich kaum vorstellen könne, jemals wieder mit einem Partner unter einem Dach zu leben. "Ich meine das wirklich ernst – die Leute denken, ich mache Witze – ich glaube nicht, dass ich jemals wieder mit jemandem zusammenleben könnte", sagte Charlize. Damit schloss sie eine Partnerschaft aber keineswegs grundsätzlich aus.

Wer ihr Herz gewinnen wolle, solle ruhig in der Nähe wohnen – aber eben nicht bei ihr. "Ich würde es schön finden, wenn du in der Nähe bist. Kauf einfach das Haus die Straße runter", scherzte die 50-Jährige. Ob sich das eines Tages noch ändern könnte, ließ Charlize offen: "Vielleicht liegt es daran, dass meine Töchter noch bei mir wohnen, und vielleicht ändert sich das, wenn ich irgendwann allein im Nest bin." Für sie stehen ihre Kinder Jackson und August an erster Stelle. Drew, selbst Mutter zweier Töchter, pflichtete ihr bei: "Ich liebe es auch, meine Kinder zu priorisieren, und das hat sich für mich nie falsch angefühlt." Charlizes Antwort darauf war klar: "Deine Kinder kommen immer zuerst."

Mit ihrer Haltung steht Charlize übrigens nicht allein. Auch Whoopi Goldberg (70) betonte einst in der Talkshow "The View", dass sie kein Interesse daran habe, wieder zu heiraten oder mit jemandem zusammenzuwohnen. "Ich bin allein viel glücklicher", stellte sie damals klar. Charlize wiederum hat derzeit ohnehin viele Pläne – neben ihrer Rolle als Mutter steht seit Längerem auch ein möglicher Umzug nach Australien im Raum. Während der Dreharbeiten zu ihrem Survivalfilm "Apex" hatte sie sich in das Land verliebt und angekündigt, dort eines Tages leben zu wollen.

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Getty Images Charlize Theron bei Apples "Palm Royale" FYC-Event im Wolf Theatre in North Hollywood, 15. Januar 2026

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Getty Images Charlize Theron bei der Premiere von Netflix’ "Apex" in New York City

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Getty Images Charlize Theron im Oktober 2025 in Paris