ZDF begründet ungewöhnlichen "Traumschiff"-Drehort Ruanda

Das ZDF wagt mit seiner Erfolgsserie Das Traumschiff einen ungewöhnlichen Schritt: Eine neue Folge führt Kapitän Max Parger, gespielt von Florian Silbereisen (44), nach Ruanda – und damit an einen Drehort, der so gar nichts mit klassischer Kreuzfahrtromantik zu tun hat. Denn anders als die meisten bisherigen Ziele der Reihe ist Ruanda ein Binnenstaat in Ostafrika, der keinen Zugang zum Meer hat. Gegenüber der Nachrichtenagentur Spot on news begründete eine ZDF-Sprecherin die Wahl des Schauplatzes: "Ausgangspunkt war die Idee, den Schutz der bedrohten Berggorillas zu thematisieren – ein Motiv, das nur in wenigen Ländern wie Uganda oder Ruanda realisierbar ist." Außerdem habe die sehr gute Infrastruktur des Landes für Ruanda gesprochen, "die sowohl Dreharbeiten als auch touristische Reisen verlässlich ermöglicht". Wie das Schiff den Binnenstaat überhaupt erreichen soll, bleibt erzählerisch abzuwarten – bisherige Medienberichte ließen diese Frage offen.

Ein weiterer wichtiger Beweggrund für die Wahl des Drehortes ist laut ZDF die Würdigung einer besonderen Persönlichkeit: "Darüber hinaus war es uns wichtig, mit der Folge die Pionierarbeit von Dian Fossey zu würdigen, die untrennbar mit dem Schutz der Gorillas verbunden ist", hieß es vom Sender. Zusammenfassend erklärte das ZDF zudem: "Mit der 'Traumschiff'-Folge wollten wir ein Land zeigen, das sich heute sehr bewusst für Natur- und Artenschutz engagiert und seinen Gästen außergewöhnliche Reiseerlebnisse eröffnet." Ein genaues Ausstrahlungsdatum ist bislang noch nicht bekannt.

Dian Fossey lebte von 1932 bis 1985 und widmete ihr Leben als US-amerikanische Verhaltensforscherin dem Schutz der Berggorillas in Ruanda. Sie gründete das "Karisoke Research Center" und kämpfte entschlossen gegen Wilderei – bis sie kurz nach Weihnachten 1985 ermordet wurde. Ihr bewegtes Leben wurde 1988 mit dem Hollywood-Film "Gorillas im Nebel" verewigt, in dem Sigourney Weaver (76) die Forscherin verkörperte. Auch das "Traumschiff" selbst ist nicht zum ersten Mal an ungewöhnlichen Orten unterwegs: Frühere Episoden führten die Crew bereits nach Grönland, in die Antarktis oder nach Papua-Neuguinea.

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ZDF/ Dirk Bartling Martin Grimm (Daniel Morgenroth), Max Parger (Florian Silbereisen), Hanna Liebhold (Barbara Wussow)

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ZDF / Dirk Bartling Florian Silbereisen als Kapitän Max Parger in "Das Traumschiff"

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ZDF / Dirk Bartling Judith Williams in ihrer Gastrolle bei "Das Traumschiff"