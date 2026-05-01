Kim Virginia Grey reflektiert Zeit nach Schicksalsschlägen

Kim Virginia Grey (30) hat in den vergangenen Monaten eine emotionale Ausnahmesituation durchlebt: Der Realitystar und Influencerin verlor ihr ungeborenes Kind und kämpfte in ihrer Ehe mit Nikola Grey (30) – die beiden legten mehrfach Beziehungspausen ein. Jetzt meldet sich Kim mit einem offenen Statement zurück. In ihrer Instagram-Story teilt sie einen Promiflash-Beitrag rund um ihre geplante Van-Tour und nimmt diesen zum Anlass, um ehrlich über den Zustand zu reflektieren, in dem sie sich zuletzt befunden hat.

In ihrem Statement gibt Kim zu, dass sie lange Zeit innerlich nicht wirklich präsent war. "Innerlich war ich gefühlt ein ganzes Jahr nur halb da", schreibt die 30-Jährige. Auch Nikola habe das bemerkt und ihr gegenüber klar benannt: "Er meinte, ich war die letzten Monate gar nicht richtig da." Kim erklärt, dass sie in schwierigen Phasen dazu neigt, sich zurückzuziehen und nach außen hin zu funktionieren. "Ich sag nichts, funktioniere einfach weiter und halte meine Fassade", so die Influencerin. Mit der geplanten Van-Tour möchte sie nun ihren Weg zurück zu sich selbst finden. "Was ich wirklich brauche, ist Freiheit. Ja, bisschen Chaos auch haha, Weite, Abenteuer", schreibt sie weiter. Das einfache Leben unterwegs – "mit wenig auskommen, einfach leben, einfach sein" – beschreibt sie als ihr Element, bei dem ihr Kopf endlich zur Ruhe komme.

Dass Van-Reisen für Kim eine besondere Rolle spielen, ist nicht neu. Bereits vor Kurzem hatte sie auf Instagram angekündigt, gemeinsam mit Nikola eine neue Tour zu planen – und dabei durchblicken lassen, dass ihr diese Reise gerade besonders viel bedeutet. Nun liefert sie die persönliche Erklärung dazu nach und gewährt einen tiefen Einblick in die Gefühlswelt hinter dem Vorhaben. Die geplante Auszeit steht für einen sehr persönlichen Neustart, bei dem es weniger um Komfort als um das Gefühl von Leichtigkeit geht. Dass Kim den Austausch mit Nikola sucht und offen über Rückschläge spricht, unterstreicht, wie sehr ihr das Zwischenmenschliche auf diesen Wegen Halt gibt.

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Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey, März 2026

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Instagram / kimvirginiaa Nikola und Kim Virginia Grey, Januar 2025

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Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey mit einer Katze, Januar 2026