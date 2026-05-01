"Der Teufel trägt Prada 2": Kritiker reißen Sequel in Stücke

Mit der Rückkehr von Meryl Streep (76), Anne Hathaway (43), Emily Blunt (43) und Stanley Tucci (65) hatten Fans große Hoffnungen in das Sequel zu dem 2006er Kultfilm "Der Teufel trägt Prada" gesetzt – doch die ersten Kritikerstimmen zu Der Teufel trägt Prada 2 fallen alles andere als schmeichelhaft aus. Viele Rezensenten sind sich einig: Der langersehnte Nachfolger wirkt wie eine abgespeckte Version des Originals. Kate Erbland von IndieWire etwa lobt zwar Meryl Streep als "bösartig komisch" in ihrer Rückkehr als Miranda Priestly, befand aber gleichzeitig, dass "die grundlegende Story ziemlich dünn" sei und dem Film "der Schwung und die Energie des Originals" fehle. Moira Macdonald von der Seattle Times formulierte es noch schärfer: Der Film "vermisst den verspielten Funken des ersten Teils; er fühlt sich an wie Fanfiction, bei der alle brav mitspielen, ohne etwas Frisches zu finden."

Auch andere Kritiker ließen kein gutes Haar an dem Sequel. Guy Lodge vom Branchenblatt Variety schrieb, der Film sei "nach fast jeder Messgröße ein schwächerer Film: erzählerisch, emotional und cinematisch flacher, getragen von spielfreudigen Performances, die es dennoch konsequent versäumen zu überraschen." Das Sequel "funktioniere weniger als Fortsetzung denn als eine Art Tributakt", so Lodge weiter. Damon Wise von Deadline stellte fest, "Der Teufel trägt Prada 2" habe "eigentlich keine richtige Story" – hob aber Stanley Tucci hervor, der "seine Szenen mit noch mehr von dem stehle, was im Original so gut funktioniert hat." Etwas wohlwollender äußerte sich David Rooney vom Hollywood Reporter, der den Film "am besten" fand, "wenn er sich an fluffige, unterhaltsame Nostalgie hält" – und Fans von Mode und Meryl Streeps ikonischer Performance wohl kaum enttäuscht werden dürften, so Daily Mail.

Trotz der gemischten Reaktionen der Kritiker könnte "Der Teufel trägt Prada 2" an den Kinokassen ein echter Blockbuster werden. Laut Variety peilt das Sequel zum Start rund 60 bis 70 Millionen Euro allein in Nordamerika an – manche Prognosen klettern sogar auf bis zu 85 Millionen Euro. Weltweit wird ein Einspielergebnis zwischen 175 und 165 Millionen Euro zum Kinostart erwartet. Das Budget für die Produktion soll bei rund 85 Millionen Euro gelegen haben – mehr als doppelt so viel, wie der erste Teil im Jahr 2006 gekostet hatte. Damals spielte das Original 280 Millionen Euro weltweit ein und wurde zu einem der erfolgreichsten Modefilme aller Zeiten.

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Getty Images Anne Hathaway, Stanley Tucci, Meryl Streep und Emily Blunt bei der Weltpremiere von "Der Teufel trägt Prada 2" im Lincoln Center in New York

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Getty Images Stanley Tucci, Februar 2025

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IMAGO / Capital Pictures Anne Hathaway, Meryl Streep und Emily Blunt in "Der Teufel trägt Prada"