Eigene TV-Show? Katharina Eisenblut und Dominic haben Pläne

Katharina Eisenblut (31) und ihr Partner Dominic geben ihren Fans bereits jetzt regelmäßig Einblicke in ihr gemeinsames Leben auf Social Media. Doch die beiden könnten bald nicht mehr nur auf Instagram und Co. zu sehen sein, sondern auch im TV! Im Interview mit Promiflash verrät die Influencerin, dass sie sich durchaus vorstellen kann, eine eigene Reality-TV-Serie zu drehen. "Unser Leben ist nicht perfekt und genau deshalb könnte es funktionieren", erklärt Katharina und fügt hinzu: "Tatsächlich stehen solche Gespräche bereits im Raum. Wenn wir so etwas machen, dann ehrlich."

Katharina legt großen Wert darauf, dass eine mögliche Serie authentisch bleibt und nicht nur eine geschönte Version ihrer Beziehung zeigt. "Unser Leben ist nicht immer rosig. Aber es ist echt. Und vielleicht ist genau das spannender als jede perfekte Fassade", so die 31-Jährige gegenüber Promiflash. Die Reaktionen auf ihre offene Art seien überwiegend positiv, wie sie im Interview weiter erzählt. "Ehrlichkeit schützt mehr, als sie angreift", erklärt sie und fügt hinzu, dass sie erstaunlich wenig negative Kommentare bekämen: "Je ehrlicher man ist, desto weniger Angriffsfläche bietet man."

Viele Menschen seien dankbar dafür, dass sie und Dominic offen über verschiedene Themen sprechen würden, da kaum jemand so transparent sei, verrät Katharina. Das Paar scheint mit seiner authentischen Art bei den Followern gut anzukommen und könnte diese Strategie nun auch für ein größeres TV-Publikum nutzen. Katharina nutzt ihre Kanäle nicht nur für schöne Momente, sondern auch, um Gespräche anzustoßen und Erfahrungen zu teilen. Gemeinsam mit Dominic setzt sie auf Transparenz im Alltag – ein Ansatz, der laut ihrer Aussage Verbundenheit schafft und vielen das Gefühl gibt, mit ihren Themen nicht allein zu sein.

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Dominic und Katharina Eisenblut, Juli 2025

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Dominic Höppner und Katharina Eisenblut, Juli 2024

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Dominic Höppner und Katharina Eisenblut im September 2024