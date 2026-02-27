Platinblond und mutig: Jessie Buckley zeigt neuen Look

Jessie Buckley (36) präsentiert sich in einem neuen Look für das W Magazine. Die irische Schauspielerin zeigt sich für das Shooting mit platinblonden, gelockten Haaren – ein deutlicher Wandel von ihrem gewohnten Erscheinungsbild. Das Fotoshooting wurde von Regisseurin Chloe Zhao inszeniert, mit der Jessie bereits für den Periodendrama-Film "Hamnet" zusammengearbeitet hatte. Auf den Bildern posiert die 36-Jährige in verschiedenen Outfits, darunter ein tief ausgeschnittenes weißes Kleid und ein goldfarbenes, wallendes Kleid. Mit ihren langen, blonden Locken wirft sie einen intensiven Blick in die Kamera und zeigt sich auch in einer dramatischeren Pose, bei der ihre Haare auf einer Bank ausgebreitet sind.

Gegenüber dem W Magazine sprach Jessie über ihre Rolle als Agnes in "Hamnet" und darüber, wie die Figur sie persönlich verändert hat. "Wo Agnes hingehen musste und wie mutig sie war, in etwas zu sitzen, das unergründlich ist und es durchreißen zu lassen... Ich denke, es hat mich mutiger in meinem Leben gemacht", erklärte sie. Über ihre Regisseurin sagte sie: "Chloe ist so eine Künstlerin darin, dass sie nach den somatischen Reaktionen der Menschen auf das Material sucht. Sie versucht immer, es auf die ursprünglichste Schwingung zwischen uns allen zu destillieren."

Erst kürzlich konnte Jessie bei den BAFTA Awards einen großen Erfolg feiern. Die Schauspielerin gewann den Preis als beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle in "Hamnet" und machte damit Geschichte als erste irische Schauspielerin, die diese Auszeichnung erhielt. In ihrer emotionalen Dankesrede widmete sie den Preis ihrer sechs Monate alten Tochter, die sie mit ihrem Ehemann, dem Filmproduzenten Freddie Sorensen, hat. "Es ist die beste Rolle meines Lebens, deine Mutter zu sein", sagte sie mit tränenerstickter Stimme. Nominiert waren neben Jessie auch Rose Byrne (46), Kate Hudson (46) und Emma Stone (37). In ihrer Rede erinnerte sich Jessie auch an ihre Anfänge, als sie mit "nuklear schlechter falscher Bräune" bei ihrer Agentin Lindy King auftauchte und davon träumte, eines Tages wie Judi Dench (91) zu werden.

Getty Images Jessie Buckley bei der Premiere von "Hamnet"

Getty Images Jessie Buckley bei der BAFTA Tea Party im Four Seasons Hotel Los Angeles, 10. Januar 2026

Imago Jessie Buckley als The Bride im Warner-Bros.-Film "The Bride" (2026)

