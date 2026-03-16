So tickt Oscar-Gewinnerin Jessie Buckley privat

Jessie Buckley (36) hat in diesem Jahr die Filmwelt im Sturm erobert. Nachdem die irische Schauspielerin bereits den Critics' Choice Award und den Golden Globes als "Beste Hauptdarstellerin" gewonnen hatte, durfte sie schließlich auch den Oscar entgegennehmen. Ausgezeichnet wurde die 36-Jährige für ihre eindringliche Darstellung der Agnes Hathaway in "Hamnet", in dem sie die Ehefrau von William Shakespeare (†52) verkörpert. Doch wer ist die Frau, die gerade sämtliche Auszeichnungen abräumt? Abseits der roten Teppiche führt Jessie ein überraschend bodenständiges Leben mit ihrem Ehemann Freddie und der gemeinsamen kleinen Tochter.

Jessie ist seit 2023 mit ihrem Mann verheiratet, einem Mental-Health-Experten aus England. Kennengelernt haben sich die beiden bei einem Blind Date, zu dem sie von einem gemeinsamen Freund verkuppelt wurden. Das Paar gab sich nach nur sieben Wochen Planungszeit das Jawort – und zwar in ihrem jahrhundertealten Landhaus aus den 1500er-Jahren, das sie gemeinsam bewohnen. Nur 40 Gäste waren dabei, als sie sich vor drei Jahren das Eheversprechen gaben. "Er ist großartig", schwärmte Jessie in einem Interview über ihren Mann, der aufgrund seiner Arbeit im Gesundheitswesen weitgehend anonym bleibt. 2025 wurde das Paar dann erstmals Eltern einer Tochter. "Das Beste am Muttersein ist, dass sie dir an harten Tagen diese überirdischen kleinen Lächeln schenken und dein Herz in tausend Stücke zerspringen lassen", verriet die Schauspielerin dem Magazin Elle.

Jessie Buckleys Karriere begann dabei völlig unkonventionell – nämlich im Reality-TV. 2008 nahm sie an der BBC-Castingshow "I'd Do Anything" teil, bei der es um die Besetzung eines Musicals im Londoner West End ging. Obwohl sie nur den zweiten Platz belegte, saß niemand Geringeres als Musical-Legende Andrew Lloyd Webber (77) in der Jury und zeigte sich begeistert von ihrem Talent. Ihre musikalische Begabung geht weit über Gesang hinaus – Jessie spielt auch Klavier, Harfe und Klarinette. Nach diversen Theaterrollen feierte sie 2017 ihr Filmdebüt in "Beast" und machte sich spätestens mit "Wild Rose", "Chernobyl" und "I'm Thinking of Ending Things" einen Namen als eine der spannendsten Schauspielerinnen ihrer Generation. Besonders persönlich wurde es für sie bei den Dreharbeiten zu "Hamnet": Die intensive Darstellung einer trauernden Mutter löste in ihr erstmals einen starken Kinderwunsch aus – und nur wenige Wochen nach Drehschluss wurde Jessie tatsächlich schwanger.

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Getty Images Jessie Buckley mit dem Oscar als Beste Hauptdarstellerin für "Hamnet" bei den 98. Academy Awards in Hollywood

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Getty Images Jessie Buckley bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood

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Getty Images Jessie Buckley, Michael B. Jordan und Amy Madigan mit ihren Oscars im Press Room der 98. Academy Awards im Dolby Theatre