Oscar-Party: Cara Delevingne stiehlt Show mit Illusionskleid

Cara Delevingne (33) sorgte auf der Vanity Fair Oscars-Party am 15. März für den wohl frechsten Hingucker des Abends. Das Model erschien in einem spektakulären Illusionskleid von Designer Thom Browne, das auf den ersten Blick aussah wie ein nackter, durchtrainierter Oberkörper – inklusive bemalter Bauchmuskeln und funkelnder Brustwarzen. Während der obere Teil des Looks aus einem transparenten, langärmeligen Top mit schwarzen, roten und weißen Strasssteinen und Pailletten bestand, setzte der untere Part mit einem bodenlangen, schwarzen Rock auf Eleganz. Dazu kombinierte Cara schwarze Stilettos, auffällige Diamantohrringe und einen strengen Dutt mit seitlich gelegtem Pony.

Der extravagante Look stammt aus der Spring-2026-Kollektion von Thom Browne und fügt sich perfekt in Caras Modehistorie ein. Die Schauspielerin überrascht ihre Fans immer wieder mit mutigen Style-Entscheidungen. Erst im vergangenen Jahr sorgte sie bei der Premiere ihres Films "The History of Sound" mit pechschwarzer Mähne und geradem Pony für Aufsehen. Zwei Jahre zuvor hatte die Britin bei der London Fashion Week einen bunten Irokesenschnitt präsentiert: Die Ponypartie leuchtete in Pink, der Oberkopf war neongrün gestylt und in der Mitte prangte ein mehrfarbiges Leopardenmuster. Mal erscheinen an ihr enge Catsuits, mal knallbunte Farben oder wilde Lederlooks – Langeweile gehört bei Cara eindeutig nicht zum Repertoire.

Für Cara ist es am wichtigsten, beim eigenen Stil spielerisch zu bleiben. "Ich liebe es, Beauty-Risiken einzugehen", verriet sie im September 2024 gegenüber dem Magazin Vogue. "Ich habe das Gefühl, dass ich in mancher Hinsicht nie erwachsen geworden bin. Ich liebe es immer noch, mich zu verkleiden und zu erkunden, ob das nun eine Rolle oder ein Geschlecht ist. Etwas für einen Tag auszuprobieren, kann Spaß machen." Gegenüber Elle UK erklärte das Model im Juli 2023 ihre wichtigste Moderegel: "Meine Nummer-eins-Stilregel lautet: Wenn du dich darin gut fühlst, ist es egal, was alle anderen sagen. Denn solange es dafür sorgt, dass du dich gut fühlst, ist das der Zweck von Kleidung. Scheiß auf alle anderen. Die wissen nichts über Mode, weil das niemand tut."

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Getty Images Cara Delevingne bei der Vanity Fair Oscar Party in Los Angeles, 15. März 2026

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Getty Images Cara Delevingne bei der Vanity Fair Oscar Party 2026 in Los Angeles, 15. März 2026

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Getty Images Cara Delevingne bei der LACMA Art+Film Gala in Los Angeles 2024