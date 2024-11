Top oder Flop? Cara Delevingne präsentiert einen neuen Look

Cara Delevingne (32) hat sich wieder neu erfunden. Nachdem das Model der Öffentlichkeit eine Zeit lang größtenteils ferngeblieben war, präsentiert es sich bei der LACMA Art+Film Gala in Los Angeles jetzt frisch und strahlend. Ihre lange hellbraune Mähne tauschte Cara gegen einen feschen kurzen Pony aus. In einem schwarzen Kleid mit Cut-outs und einem asymmetrischen Cape machte sie eine tolle und vor allem sehr elegante Figur. Für die Fotografen gab es dann noch das gewohnt freche Grinsen. Cara macht einen gesunden und fitten Eindruck. Sie schien sich in ihrer Haut wohlzufühlen.

Das war nicht immer so, denn die vergangenen Monate waren sicher nicht einfach für die Britin. Lange Zeit halfen Alkohol und Drogen ihr gegen den Druck ihrer steilen Karriere als Model und auch als Schauspielerin. Nachdem sie mehrfach Aussetzer in der Öffentlichkeit hatte, stellte sie sich dem Problem und machte einen Entzug und eine Therapie. Vergangenes Jahr öffnete sie sich in einem Interview mit Elle UK und erzählte, wie schwer der Weg zur Nüchternheit manchmal für sie gewesen sei. Es habe immer wieder Augenblicke gegeben, in denen die 32-Jährige den Mut verlor und sich selbst sagte: "Das ist es nicht wert." Clean zu sein bedeutet für Cara, jetzt ein ruhigeres und stabileres Leben zu führen. "Ich war sehr ängstlich. Jetzt fühle ich mich frei davon", erklärte sie.

Dabei wohl immer an ihrer Seite: Freundin Leah Mason, besser bekannt als Minke. Die Musikerin ist seit rund zwei Jahren mit Cara zusammen – und die beiden könnten kaum verliebter sein. Erst im Sommer machte die "Suicide Squad"-Darstellerin ihrer Liebsten eine süße Liebeserklärung. "Die vergangenen zwei Jahre waren eine Menge Leben. Viel Veränderung, Wachstum, Schmerz und vor allem Liebe, und ich bin so glücklich, die perfekte Person gefunden zu haben, mit der ich die Höhen und Tiefen meines Lebens durchstehen kann", schrieb Cara bei Instagram. Die beiden kennen sich offenbar schon aus der Schule – und sie hätte nie damit gerechnet, dass ihre große Liebe eine frühere Klassenkameradin sein würde.

Anzeige Anzeige

Getty Images Cara Delevingne, Model

Anzeige Anzeige

Instagram / caradelevingne Minke und Cara Delevingne

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige