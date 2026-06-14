Wegen Überlastung? Ariana Grande gibt Musical-Rolle auf

Ariana Grande (32) könnte nun möglicherweise aus dem mit Spannung erwarteten Londoner Musical "Sunday In The Park With George" aussteigen. Laut The Sun wächst bei den Produzenten derzeit die Sorge, dass die 32-jährige Sängerin zu viele Projekte gleichzeitig verfolgt: "Ariana hat sehr viel um die Ohren und es gibt Bedenken, dass sie sich übernommen hat", zitiert die Zeitung eine Quelle. Neben ihrer laufenden "Eternal Sunshine"-Tour, einer Rolle in der 13. Staffel von American Horror Story und der Arbeit an ihrem kommenden Album "Petal" bleibt offenbar kaum noch Raum für die anspruchsvolle Bühnenproduktion.

Hinter den Kulissen sollen bereits Gespräche mit möglichen Ersatzkandidatinnen laufen, zudem wurde der Ticketverkauf auf den Herbst verschoben, was die Spekulationen weiter anheizt. Erst kürzlich hatte die Musikerin sogar selbst verkündet, dass Konzerte für sie künftig nicht mehr dauerhaft im Fokus stehen könnten. Laut Daily Mail erklärte sie ihren Fans: "Ich freue mich sehr, diese kleine Tour zu machen. Aber ich glaube, dass das für sehr, sehr lange Zeit vielleicht nicht wieder passieren wird." Stattdessen wolle sie sich wieder stärker auf die Schauspielerei konzentrieren.

Während beruflich ein Projekt das nächste jagt, bleibt auch Arianas Privatleben ein viel diskutiertes Thema: Ihre viel beachtete Trennung von Wicked-Kollege Ethan Slater (34) sorgt weiterhin für Schlagzeilen. Viele Fans glauben zudem, in ihrem neuen Song "I Hate That I Made You Love Me" versteckte Anspielungen auf Ethan zu erkennen. Laut Daily Mail heißt es zwar, das kommende Album "Petal" sei nicht von der Trennung inspiriert, doch zahlreiche Fans diskutieren weiterhin, wie Ariana nach der intensiven "Wicked"-Phase Schritt für Schritt ein neues Kapitel in ihrem Leben aufschlägt.

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Getty Images Ariana Grande bei den Golden Globes im Beverly Hilton, 11. Januar 2026

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Imago Ariana Grande bei der Premiere von "Wicked: For Good" in New York, 18. November 2025

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ActionPress / Backgrid Ethan Slater und Ariana Grande bei den National Board of Review Awards in New York

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