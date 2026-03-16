Servet äußert sich erneut zu Vorwürfen gegen Silvia Wollny

Der Familienkrach bei den Wollnys geht in eine neue Runde. Servet Özbek, der mit Silvia Wollnys (61) Nesthäkchen Loredana (22) verheiratet ist und mit ihr zwei Kinder hat, hat sich erneut auf Instagram zu Wort gemeldet und seine Anschuldigungen gegen seine Schwiegermutter bekräftigt. Nachdem Silvia die Vorwürfe zuvor als falsch zurückgewiesen hatte, bezog der zweifache Vater nun erneut Stellung. "Nein, Leute ich möchte euch nicht auf jeden Fall gegen irgendjemand hetzen, oder was weiß ich. Nein, ich möchte euch nur die Wahrheit erzählen. Und dann am Ende des Tages könnt ihr euch eure Meinung selber bilden", erklärte er in seiner Instagram-Story.

Um seine Behauptungen zu untermauern, postete Servet mehrere Fotos, die seine Version der Ereignisse belegen sollen. Auf den Bildern sei zu sehen, dass ein Erdbeben in der Türkei im Jahr 2023 stattgefunden habe, während ein Foto von Pampers aus dem Jahr 2024 stamme. "In Deutschland sind Kartons gepackt. Wofür sind die Kartons gepackt? Die Sachen, die man hier für die Türkei für zu Hause gebraucht hat. Die Reste haben die alle selber behalten", so Servet weiter. Er kündigte an, dass in der nächsten Zeit noch "mehrere Wahrheiten" von ihm folgen würden und forderte seine Follower auf, gespannt zu bleiben und sich dann selbst eine Meinung zu bilden.

Die Familie, die einst für ihren starken Zusammenhalt bekannt war, befindet sich aktuell in einer schweren Krise. Servet hatte der Elffach-Mama zuvor nicht nur heftige Kritik vorgeworfen, sondern ihr sogar kriminelle Energie unterstellt. Calantha Wollny (25) stellte sich daraufhin schützend vor ihre Mama und drohte Servet sogar. Die Realitystar-Mutter wehrte sich ebenfalls entschieden gegen die Anschuldigungen und stellte über Instagram klar, die Behauptungen über Spendenunterschlagung und Diebstahl seien falsch. Sie beteuerte, zu keinem Zeitpunkt Spenden unterschlagen oder sich fremdes Eigentum angeeignet zu haben. Nun bleibt abzuwarten, welche weiteren Enthüllungen Servet angekündigt hat.

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RTL2 , Instagram / loredanawollny Silvia Wollny, Loredana Wollny mit ihrem Freund Servet

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Instagram / loredanawollny Loredana Wollny und Servet Özbek

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Instagram / wollnysilvia Silvia Wollny, Reality-TV-Bekanntheit