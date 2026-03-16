"Sie war minderjährig": Calantha Wollny droht ihrem Schwager

Calantha Wollny (25) hat sich in den Streit zwischen ihrer Mutter Silvia Wollny (61) und ihrem Schwager Servet Özbek eingeschaltet – und dabei eine schwere Anschuldigung gegen den Ehemann ihrer Schwester Loredana Wollny (22) erhoben. Nachdem Servet der Familienmatriarchin Lügen und die Veruntreuung von Spenden für Erdbebenopfer vorgeworfen hatte, stellte sich die 25-Jährige auf Social Media demonstrativ auf die Seite ihrer Mutter. In einer Instagram-Story wurde die Reality-Darstellerin jedoch deutlich persönlicher und konfrontierte ihren Schwager mit einem brisanten Vorwurf. "Servet, ich habe gehört, du willst spielen? Weißt du noch, wie alt Loredana bei eurem ersten Mal war? Ich schon: Sie war minderjährig und du volljährig", schrieb Calantha. Damit deutete sie an, dass die Beziehung zwischen ihrer Schwester und Servet begann, als Loredana noch nicht volljährig war.

Die Attacke von Calantha erfolgte, nachdem Silvia selbst Stellung zu den Vorwürfen ihres Schwiegersohns bezogen hatte. "Diese Vorwürfe sind falsch. Ich habe zu keinem Zeitpunkt Spenden unterschlagen oder mir fremdes Eigentum angeeignet", erklärte die 61-Jährige in einer Story. Sie nehme die Anschuldigungen sehr ernst, da solche Aussagen ihrem Ruf erheblich schaden könnten. Die zwölffache Mutter kündigte an, die Situation sorgfältig aufzuklären und gegebenenfalls rechtlich gegen die falschen Tatsachenbehauptungen vorzugehen. "Ich bitte darum, keine ungeprüften oder einseitigen Informationen weiterzuverbreiten und respektvoll mit der Situation umzugehen", bat Silvia.

Dass ausgerechnet Calantha ihrer Mutter den Rücken stärkt, überrascht viele Beobachter der Familie. Die 25-Jährige hatte sich in der Vergangenheit oft öffentlich mit Silvia gezofft und galt lange als Skandaltochter der Wollnys. Doch in diesem Fall positionierte sie sich eindeutig. "Ich stelle mich vor meine Mutter, wenn ich weiß, dass es Lügen sind", ließ die Netz-Bekanntheit auf Instagram wissen. Sie habe zwar Differenzen mit Silvia, aber diese erzähle keine Lügen, so wie Servet es mache. "Er hat meiner Familie Schlimmes angetan", klagte Calantha weiter. Was genau hinter dem Zerwürfnis im Wollny-Clan steckt, ist bislang nicht bekannt.

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Instagram / randale_caly Calantha Wollny, Tochter von Silvia Wollny

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RTLZWEI Servet und Loredana Wollny

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RTLZWEI Silvia Wollny, Servet und Leyla bei "Die Wollnys"