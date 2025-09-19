Familiendrama: Calantha Wollny wirft Silvia Straftat vor

Zwischen Calantha Wollny (25) und dem Rest der Wollnys steht der Haussegen schon lange schief. Die TV-Bekanntheit hatte ihrem Bruder Jeremy-Pascal Wollny in der Vergangenheit vorgeworfen, sexuell übergriffig geworden zu sein. Nun schießt sie in ihrer Instagram-Story auch gegen ihre Mutter Silvia (60). "Silvia, langsam wird es peinlich, meinst du nicht? Du versuchst eine Vergewaltigung zu vertuschen, aber was so alles herauskommt bei dir – wow. Ich sage mal so. An meine Schwestern: Nur weil ihr 'unwissend' seid, seid ihr nicht vor Strafen geschützt", wettert Calantha.

Worum es sich genau bei dieser Straftat handeln soll, verrät die Tochter der Matriarchin nicht. Allerdings fügt sie in ihrem Social-Media-Post hinzu: "Langsam aber sicher werden die Wollnys fallen, nicht weil ich das möchte oder weil ich böse bin. Nein, weil meine Familie sich noch nie an die Gesetze dieses Landes halten konnte, richtig, Silvia? Hehlerei 1977?" Damit impliziert Calantha vermutlich, dass ihre Mutter gestohlene Gegenstände weiterverkauft – Silvia hat sich zu den Vorwürfen noch nicht geäußert.

Schon in einem Gespräch mit dem Format "Die Fernsehschatztruhe" deutete Calantha an, dass ihre Familie nicht ganz legal operiert. Darin sprach sie mit dem Interviewer über das Geschäft der Familie in der Türkei. Dort müsste man eigentlich Preise in Euro und Lira angeben, doch die Wollnys verkaufen nur in Euro. Calantha merkte an: "Lira müsste man ja wieder umtauschen in Euro und versteuern." Auch die Anschuldigung, dass die Wollnys in der Türkei Steuern hinterziehen, wurde seitens der Familie bislang unkommentiert gelassen.

Instagram / calantha_wollny_official, RTLZWEI Collage: Calantha und Silvia Wollny

Instagram / calantha_wollny Calantha Wollny, TV-Bekanntheit

Instagram / wollnysilvia Silvia Wollny, Realitystar