Am ersten Todestag: Peter Plate erinnert an AnNa R.

Ein Jahr nach dem Tod von AnNa R. (†55) meldet sich Peter Plate (58) mit bewegenden Worten zu seiner langjährigen Musikpartnerin zu Wort. Der Songwriter veröffentlichte am Montag (16. März) auf Instagram ein längeres Statement, in dem er offen über seine Gedanken und Gefühle spricht – und dabei deutlich macht, wie sehr ihm AnNa fehlt. "Ich denke oft an AnNa. Wirklich oft", schreibt er. Sein Post richtet sich nicht nur an die Fans, sondern auch ganz persönlich an ihre Familie und alle "Menschen, die sie geliebt haben – und mit ihr eine Freundin verloren haben."

AnNa und Peter lernten sich in den frühen 1990er Jahren kennen und gründeten 1991 gemeinsam das Duo Rosenstolz – eine Kombination, die die deutsche Poplandschaft nachhaltig verändern sollte. Mit "Ich bin ich (Wir sind wir)", "Gib mir Sonne" oder "Liebe ist alles" landeten sie erfolgreiche Hits und füllten große Hallen. Peter erinnert sich in seinem Post vor allem an die wilden, aufregenden ersten Jahre: "Vor allem die 90er Jahre waren – rückblickend – unfassbar aufregend. Was haben wir gefeiert. Vor den Konzerten, nach den Konzerten – und ganz sicher auch mittendrin." Es war eine Zeit voller Energie, Aufbruch und grenzenlosem Lebenswillen, den beide teilten. "Wir waren hungrig nach dem Leben. Das hatten wir gemeinsam", schreibt er. 2012 legten Rosenstolz eine Pause auf unbestimmte Zeit ein – eine Rückkehr sollte es nie geben. Am 16. März 2025 wurde AnNa tot in ihrer Berliner Wohnung aufgefunden. Sie wurde nur 55 Jahre alt.

In seinem Post stellt Peter auch eine Frage, die ihn offenbar seither beschäftigt: "Manchmal frage ich mich, warum der Lauf des Lebens einen Menschen uralt werden lässt – und einen anderen viel zu früh gehen. Ob es eine Gerechtigkeit gibt. Einen Ausgleich. Oder vielleicht sogar einen Sinn." Eine Antwort habe er noch nicht. Es sind Worte, die viele Menschen nachempfinden dürften, die einen geliebten Menschen zu früh verloren haben. Doch ganz im Sinne AnNas endet sein Statement nicht in Schwermut, sondern in einer letzten, liebevollen Hommage an ihre Persönlichkeit. Er stellt sich vor, wie sie als bodenständige Berlinerin auf sein Grübeln reagiert hätte – und gibt ihr dabei das letzte Wort: "Das Leben fragt dich nicht nach Gerechtigkeit. Es passiert einfach. Also tanz, solange die Musik spielt." Mit einem schlichten "Danke, AnNa" schließt Peter seinen Post – und sagt damit alles.

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Getty Images Peter Plate und AnNa R., März 2007

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Getty Images Rosenstolz-Sängerin AnNa R. im Oktober 2006

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Getty Images Peter Plate und AnNa R., Rosenstolz